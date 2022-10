Urgen ayuda para Mario, gravemente herido en accidente vial de Yucatán

Mario Can Can es un joven de 17 años estudiante de preparatoria, originario del municipio de Motul, Yucatán. Sus amigos lo describen como un alumno cumplido y llevadero. Sin embargo, actualmente su vida pende de un hilo, debido a las heridas graves que sufrió luego de un accidente vial, por lo que llaman a la solidaridad de los yucatecos para ayudarlo a salir adelante.

En entrevista con La Verdad Noticias, Jessica Sánchez, amiga del menor accidentado, relató que el pasado domingo Mario se encontraba en su casa, ayudando a realizar labores domésticas, pero cerca de las 18:30 horas, se ofreció a llevar a uno de sus primos a su casa.

Se puso el casco, subió a la moto y dejó a la otra persona en su destino, pero al emprender el regreso, a la altura de la Unidad Deportiva “Felipe Carrillo Puerto”, otra motocicleta en la que viajaban dos personas no respetó el alto, provocando una fuerte colisión entre ambos vehículos.

Por el impacto, Mario salió disparado de la motocicleta y cayó directamente con el rostro en el pavimento, provocando una fractura en su mandíbula, la pérdida de varios dientes y heridas sangrantes en la cara, por lo que tuvo que ir de urgencias al IMSS de Motul.

Estado grave

Mario sufrió un fuerte accidente en Motul

Ahí lo revisaron y de inmediato lo trasladaron hasta el Hospital “Ignacio García Tellez” (T1) del IMSS en Mérida, donde permanece hospitalizado en calidad de paciente crítico, por lo que le urge una cirugía para reconstruir su rostro.

El problema es que el IMSS de Mérida no cuenta con el quirófano ni los instrumentos necesarios para poder realizar la intervención que el joven de Motul necesita, por lo que debe ser trasladado a la Ciudad de México para que lo atiendan en otro hospital. No obstante, todavía no hay una fecha asegurada para realizar ese traslado.

La otra opción es operar a Mario en un hospital particular de Yucatán, pero según lo que pudieron averiguar sus familiares y amigos, la cirugía cuesta más de 65 mil pesos, dinero con el cual no cuenta su familia.

Mario vive con su mamá y sus abuelos, todos ellos de ingresos limitados, por lo que su grupo de amigos comenzó una serie de colectas para recabar fondos, ya que aunque lo operen en el IMSS de la Ciudad de México, su madre tendría que costear su traslado, hospedaje y alimentación durante el tiempo en el que el joven permanezca hospitalizado en la capital del país.

Buscan donativos

Mario necesita apoyo para su operación

Este martes los amigos de Mario realizaron un boteo al interior del CBTis 80, escuela donde estudia Mario. Jessica y otras personas cercanas a Mario pasaron de salón en salón a explicarle la situación a los alumnos y a pedir una colaboración voluntaria para apoyar a su familia.

De igual forma, otro grupo de amigos se reunirá a las 18 horas en el kiosco del parque central de Motul, para aprovechar la afluencia de personas que generan las misas y el mercado, con el fin de recaudar la mayor cantidad de recursos posibles.

Asimismo, para las personas que gusten donar de manera anónima o a través de transferencias bancarias, pusieron a disposición las cuentas 4152313984565502 y 4152313953386849 de BBVA, al igual que 5512382385705886 de Banco Azteca, a nombre de Javier Quijano Canché, Yusset Canché Pech y Saúl Aguilar Poot, respectivamente. El concepto para transferencias debe ser “donativo”, con el fin de distinguir la ayuda para Mario.

