Urgen apoyo de AMLO para localizar a Óscar Gabriel en Yucatán

A 56 días sin conocer el paradero de Óscar Gabriel González Fernández en el estado de Yucatán, las organizaciones que conforman Alerta Temprana Red de México emitieron un documento de acción urgente, en el que solicitan la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para localizar al adolescente veracruzano desaparecido desde el pasado 12 de junio, cuando se encontraba bajo la tutela del gobierno estatal.

El documento dirigido al mandatario mexicano, así como a su secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, el alto comisionado de ONU-DH en México, Guillermo Fernández Maldonado, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, su fiscal general Juan Manuel León León y el titular de la Codhey, Miguel Sabido Santana, fue emitido desde la Ciudad de México y firmado por Julio Mata Montiel, con el objetivo de apoyar a la familia de Óscar Gabriel en la búsqueda del adolescente.

Con la referencia AU-025-02082022-DSPSON-OGGF-MERIDA-YUC-MEX, el escrito de este colectivo señala la existencia de una actitud negligente por parte de las autoridades de Yucatán para dar con el paradero del menor de 15 años, que se encontraba en Mérida resguardado en una casa hogar por orden de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Prodennay).

La acción urgente de Alerta Temprana Red recuerda que Óscar Gabriel se encontraba a resguardo del DIF estatal en Mérida, desde el pasado 1 de mayo, debido a la denuncia 491/2022 interpuesta por la ciudadana Yesenia Nohemí Solís Sánchez, en la Agencia 29 de la FGE de Yucatán, por supuestos malos tratos de la madre hacia el menor.

También señala el tiempo que pasó entre el día de su supuesta fuga de la casa hogar Moisés, el 12 de junio, hasta el momento en que la familia del menor fue notificada de su extravío, el 18 de julio, debido a que según la Prodennay, no estaban obligados a darle aviso a nadie, ya que el menor no contaba con tutor en el momento de su desaparición.

Indica una serie de omisiones como el hecho de que la denunciante fue una empleada de la casa hogar Moisés, que no acreditó su relación laboral con el albergue. Tampoco se citó a comparecer a la propietaria del centro asistencial, ni se activó la alerta amber en tiempo y forma.

Añade que durante la investigación no se citó a declarar a la denunciante de violencia familiar, no se realizó una inspección ocular al albergue, se sugiere una vestimenta en su alerta amber sin que alguien lo haya visto escaparse y no se emitió ningún informe sobre lo observado por las cámaras de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en los alrededores.

“Observamos con preocupación las graves violaciones a los derechos humanos del menor Oscar Gabriel González Fernández y de su familia, debido a que no se protegió su integridad física y psicológica, a más de mes y medio de su desaparición, tampoco se han realizado en tiempo y forma las diligencias para la localización del menor”, continúa.

Grave riesgo

Pasillos de la Casa Hogar Moisés

Ante esto, Alerta Temprana Red considera que la integridad de Óscar Gabriel corre “grave riesgo”, por lo que solicitaron poner en marcha de inmediato el Protocolo de Búsqueda de Víctimas de Desaparición”, se investigue y sancione a las autoridades responsables del delito de dilación en el acceso a la justicia para el menor y su familia, se investigue y sancione a la casa hogar Moisés, así como a Yesenia Nohemí, quien también es sospechosa en el caso.

Alerta Temprana Red es un conjunto de más de 20 organizaciones, agrupaciones y asociaciones civiles de México, enfocadas en los derechos humanos, justicia, no violencia y personas desaparecidas, entre las que se encuentra la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH) y la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM FEDEFAM).

