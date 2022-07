Urge transformar la basura de Mérida en material aprovechable

Urge transformar la basura en material aprovechable

Transformar la basura y darle un valor agregado es la mejor opción para sustituir la acumulación de residuos en el actual relleno sanitario de Mérida, que a diario recibe casi mil toneladas de desechos orgánicos e inorgánicos provenientes de la ciudad y sus comisarías, aseguró el investigador y doctor en ciencias biológicas Jesús Vázquez Chabolla.

El científico inventor de la Planta de Transformación de Residuos Urbanos, reconocida a nivel internacional por la comunidad científica, mencionó que este proyecto surgió con la idea de cambiar la disposición final de la basura, que día con día se acumula en los basureros municipales.

Fue así como basado en el proceso digestivo humano, le llegó la idea de “digerir” la basura con un proceso científico, que desarrolle otro producto final con aporte y beneficio para la sociedad.

La Planta de Transformación que ideó Vázquez Chabolla tiene la capacidad de producir bloques, ladrillos y columnas, de un compuesto altamente sólido y fuerte que él autodenominó “vómer”.

Digestión de la basura

La planta puede transformar basura en un material conocido como "vómer"

“La tecnología tiene que hacer lo que hace el cuerpo humano, siempre lo mismo para generar algo, pero eso que se genere debe ser de interés social para que pueda ser reutilizado”, expresó.

El inventor explicó que esta maquinaria cuenta con “una boca” por donde ingresa la basura y realiza un recorrido en donde “así como hace el hígado y el páncreas”, se le agregan cuatro compuestos químicos propios de la patente, que al final del proceso da como resultado los bloques de basura comprimida.

Agregó que cada bloque puede ser compuesto por entre ocho y 23 kilos de basura, dependiendo de su composición y grado de humedad, mismos que por su firmeza han sido utilizados en bodegas y viviendas de Yucatán.

Además, Vázquez Chabolla destacó que estos bloques son capaces de aislar las altas temperaturas que se registran en la región.

Basura desperdiciada

El "vómer" puede aprovecharse en distintos usos

Cabe destacar que tan solo en la capital yucateca, diariamente se generan 995 toneladas de basura, cantidad que sigue en constante incremento por el crecimiento acelerado de la ciudad.

Estos residuos, según el entrevistado, podrían ser utilizados como materia prima para este proceso de transformación, generando un valor agregado a todos los desperdicios de los meridanos.

En ese sentido, el inventor lamentó que hasta el momento las autoridades municipales no utilicen procedimientos que proporcionen una solución definitiva al proceso de descomposición de la basura, pues a nivel internacional se ha demostrado que los rellenos sanitarios, inventados desde hace más de 30 años, no han dado los resultados esperados en este proceso.

“Lo que prometían es que de ahí ibas a sacar tierras que podrías utilizar para recuperar y generar hortalizas en suelos que estaban bastante degradados. Pero yo preguntaría, el relleno sanitario de Mérida ¿cuánto suelo fértil ha promovido? no ha promovido ni un kilo de suelo”, reprochó.

Por el contrario, manifestó que este tipo de sistema solo produce líquidos lixiviados que contienen químicos y metales pesados, que representan un riesgo de contaminación ambiental.

“Ahí tenemos ya no solo una acumulación de basura, sino de lixiviados y con lo que siempre hemos luchado es precisamente con el control de esos líquidos, que no se generen, pero parecería que aquí tratan de mantener el lixiviado almacenado y tratando que no se vaya al manto freático o al mar”, aseguró.

Vázquez Chabolla recomendó que los políticos a cargo de los municipios dejen el orgullo de lado y admitan que le han apostado a un método erróneo que genera más problemas, para comenzar a apostar por sistemas que propongan una solución al problema de la basura.

