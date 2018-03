Urge regular a comerciantes en Chichén Itzá

Maravilla del mundo moderno necesita ofrecer mejor trato del ambulantaje al turismo; título ‘en peligro’

TRATO ESPECIAL

La reubicación de los vendedores ambulantes que se encuentran al interior de ladebe solucionarse antes de que concluya la actual administración estatal, ya que el año próximo será de elecciones y eso representaría un freno a las negociaciones que se han realizado con los tres niveles de Gobierno, para evitar que siga deteriorándose la imagen de la que es considerada una de las siete maravillas del mundo moderno, reveló el presidente del Consejo Empresarial Turístico (Cetur), Jorge Escalante Bolio. Señaló que ‘esta situación sigue siendo un tema pendiente para el sector, por lo que esperan que en breve haya una solución que beneficie a todos los involucrados, ya que de antemano no se pide que se le quite el sustento a las personas que venden sus productos en esa zona’. ‘Es un asunto que sigue pendiente en la agenda turística, ya que se trata del sitio más visitado de Yucatán, mismo que nos identifica como cuna de la cultura maya, de ahí que esperamos que se llegue a un acuerdo porque hay buen entendimiento con el gobernador Rolando Zapata Bello y el delegado del Instituto nacional de Antropología e Historia, Eduardo López Calzada’, comentó.El dirigente del sector turístico subrayó que el tema requiere un trato especial, por ser un problema social que involucra a muchas familias, lo que hace preciso un trato sensible para no afectar el sustento de esas personas. Sin embargo, enfatizó que es importante que haya una resolución antes de que la actual administración estatal llegue a su fin, pues consideró que de lo contrario podría haber un retroceso en lo alcanzado hasta ahora porque se han tenido pláticas con el INAH para la reubicación de esas personas. ‘Hemos tenido avances importantes con las autoridades federales y estatales para llegar a un acuerdo. Entendemos que si esta administración concluye, tendremos que empezar de cero con las nuevas autoridades. Esperamos que la solución llegue pronto’, externó. En repetidas ocasiones el sector turismo ha denunciado que la presencia de vendedores al interior de Chichén Itzá genera ‘mala imagen’ para los visitantes, debido a que prácticamente ‘acosan’ a los visitantes nacionales y extranjeros. Los propios artesanos han manifestado su descontento con esta situación pues aseguran que los empresarios quieren afectar su sustento, por lo que se han resistido a cualquier propuesta, pero se les ha explicado el por qué y muchos de ellos están conscientes. ‘Los empresarios confiamos en que se podría llegar a un acuerdo antes de que concluya este sexenio, pues la mala imagen del comercio informal lastima el prestigio ganado a pulso. Escalante Bolio recordó que anualmente visitan en promedio, dos millones y medio de turistas la zona arqueológica de Chichén Itzá, y unos 250 mil a Uxmal, así como otras zonas como Ek Balam y Dzibilchaltún’, recordó. Según los dirigentes de los comerciantes instalados en Chichén Itzá, en su padrón solo hay 500 vendedores, pero basta con recorrer la zona de la Pirámide Kukulcán, hacia el Gran Cenote, para ver que la cifra es superior. Además, dijo, se requiere una reconstrucción integral del parador turístico, porque anteriormente tuvo enfermería, lockers, baños, un museo de sitio, un auditorio con aire acondicionado y otras instalaciones que hoy ya no existen.