Urge reactivar turismo de reuniones y bodas de destino en Yucatán

Representantes del sector turístico expresan la necesidad de reactivar los segmentos de Turismo de Reuniones y Bodas de Destino, ya que en años pasados Yucatán figuraba entre los tres primeros sitios a nivel nacional.

Jorge Escalante Bolio señala que hasta 2019, Yucatán figuraba como uno de los principales destinos en muchos nichos del mercado turístico.

Y hoy prácticamente desapareció del mapa, pese a tener la infraestructura necesaria, la conectividad aérea y los cuartos de hotel suficientes para cubrir cualquier demanda.

En entrevista exclusiva con el empresario Jorge Escalante Bolio señala que hasta 2019, Yucatán figuraba como uno de los principales destinos en muchos nichos del mercado turístico gracias al esfuerzo tanto de administraciones pasadas como de la actual mediante la suma de esfuerzos conjuntos con el gobierno Federal y la iniciativa privada.

Refirió que teníamos una gran ventaja en segmentos como turismo leisure, de vacaciones, individual o de familias, los cuales son buenos porque dejan derrama económica y son tan importantes como cualquier otro nicho de mercado, pero no es el que mantiene a un destino.

Es decir que los cuartos que hay en Mérida no se llenan por visitantes individuales que vengan o por luna mieleros de fin de semana, ya que se trata de un segmento de turismo de números reducidos.

¿Cuáles son los segmentos que sí cubre las expectativas, generan derrama y mantienen empleos?

Específicamente es el de Turismo de Reuniones que abarca Congresos, Convenciones e Incentivos y el segundo es el denominado Bodas de Destino.

¿Cuál era la posición de Yucatán en el turismo de reuniones?

Yucatán gozaba de un alto prestigio hasta 2019, porque tenía el Centro Internacional de Congresos (CIC) que se hizo muy bien constituido con un fideicomiso, el cual recibía dinero del impuesto hotelero y de la renta de sus espacios y sus ventas comerciales. También en este fideicomiso estaba contemplado que en algún momento si faltaba dinero, el gobierno del estado apoyaría.

La idea de este fideicomiso se hizo precisamente para que el gobierno del Estado no lo viera como un negocio, sino como una productividad social para beneficio de los hoteles, tour operadores y el resto de los prestadores de servicios turísticos.

¿Esto fue lo que atrajo tantas inversiones de hoteles que están alrededor del Centro Internacional de Congresos?

En parte sí, se desarrollaron y se van a seguir desarrollando más, pero la idea era que el CIC fuera generador de derrama económica para estos hoteles para crear una atracción de nuevas inversiones y derramar dinero a los turoperadores, artesanos, comunidades mayas y todos los lugares a donde llega la captación de dinero que derrama un congreso o una convención, pero para lograr esto había que cuidar un fideicomiso que está constituido con gente del gobierno del estado y representantes de instituciones turísticas; ambos cometieron errores y no supieron manejar en la presente administración el fideicomiso, ya que pusieron un director que no supo manejarlo y al parecer tampoco entendió la interpretación para la cual se hizo y se desorganizaron muchas cosas.

¿La llegada de la pandemia fue la estocada final?

Efectivamente, en marzo del año pasado se decreta el cierre general de negocios y ahora tenemos un Centro Internacional de Congresos que difícilmente puede mantenerse, así como mantener sus instalaciones, pagar a sus empleados y esto genera una desilusión tanto de parte del gobierno como de la iniciativa privada.

¿Qué ocurrió con el fideicomiso?

Se dejaron de hacer las reuniones, se dejó de poner orden en la administración del recinto y empezaron a buscar soluciones que no beneficiarían al turismo de Yucatán, como por ejemplo dar rentado el edificio a una empresa privada porque nos perjudicaría porque una empresa privada pondría a su propia compañía de banquetes por decir algo y por lo tanto los hoteles jamás van a volver a meter sus alimentos y bebidas al recinto.

¿Cuál sería la solución para rescatar ese nicho de negocio?

En primer lugar revivir el fideicomiso para el turismo de reuniones. Es decir, tomar en serio su papel tanto la gente del gobierno del estado y que los líderes empresariales del sector turístico se enteren del porqué se creó el fideicomiso, ya que por falta de información los propios líderes de la industria privada dicen una serie de sandeces cuando deberían tomar en serio su papel ambas partes.

¿El fideicomiso existe en membrete no es así?

Claro, el fideicomiso existe en papel, ya que hubo reuniones pero en muchas no sé llegó a acuerdos y en los que hubo no se llegó a feliz término y esto va aniquilando una buena acción y originalmente nació de forma correcta. Solo es revivirlo, entre sus integrantes hay ex presidentes de Coparmex, de Canaco, de otros grupos empresariales en donde hay empresarios del turismo de mucho renombre.

¿Qué le falta al Centro Internacional de Congresos?

Nombrar a un director de manera oficial. Ahorita es una persona muy profesional, cuya trayectoria es reconocida a nivel nacional e internacional, pero está en calidad de directora interina. Me refiero a Virginia Arana quien tiene toda la capacidad pero se le debe de formalizar el cargo para que esto tenga mayor seriedad.

¿Qué más hace falta, cómo se consiguen los congresos?

Otro factor es hacer campañas de promoción y que vuelvan a tocar la campana a nivel nacional para decir que Mérida está lista y los prestadores de servicios turísticos hemos tomado muy seriamente el certificado de buenas prácticas de bioseguridad y se lleva al pie de la letra, para dar seguridad y confianza a los organizadores y participantes. Aquí es labor de ambas partes, tanto del gobierno del estado como la iniciativa privada, pero este es el trabajo del fideicomiso y no se está haciendo en ninguno de los dos casos. Vale la pena aclarar que no es culpa del gobierno, también de la iniciativa privada ya que ninguno de los dos ha hecho la tarea.

¿En el Siglo XXI se hacían muchos eventos del gobierno en calidad de cortesía, es decir que no se pagaba la renta de los salones, existe el riesgo de que pase lo mismo con el CIC?

Con el fideicomiso del CIC se trata de evitar esto. Incluso se acordó que sí se podría dar una serie de descuentos pero no cortesías para mantener el edificio en buenas condiciones. La experiencia del Siglo XXI es que al no generar ingresos no se daba mantenimiento al inmueble.

¿Cómo recuperar el segmento de Bodas de Destino?

Este segmento capta ocupación hotelera y derrama en menor escala a un congreso, pero es muy importante. Bodas de destino no quiere decir que la hija de un empresario yucateco que se casa aquí, sino que alguien que es de Monterrey, Guadalajara, de la Ciudad de México o incluso de otra parte del mundo, viene a casarse a Yucatán porque le gustó el lugar, porque lo considera único, porque le sale más barato o porque tenía la ilusión.

¿Yucatán figura en este momento?

Antes de la pandemia Yucatán estaba en los tres primeros lugares de mejor destino para bodas, pero resulta que ahora después de un año de estar en semáforo naranja por la pandemia todas estas bodas, escuché que son más de 500 millones de pesos los que se dejaron de acaparar, pero lamentablemente esos eventos se fueron a los Estados vecinos.

¿En plena pandemia hubo eventos masivos y eso originó el cierre del sector?

Sí, ya estábamos listos para reabrir, pero por dos o tres empresarios que se portaron mal, el gobierno nos cerró la puerta a todos. Entonces se derrumbó tanto el mercado de bodas, que ahora ni siquiera figuramos entre los 10 primeros lugares preferenciales para una boda destino.

