Urge la remodelación del mercado de Mérida

Locatarios y usuarios del mercado Lucas de Gálvez denuncian la indiferencia del alcalde Renán Barrera Concha ante las pésimas condiciones del inmueble, ya que pone en riesgo la integridad física de los comerciantes y miles de compradores que a diario conviven en ese lugar, pues se requiere de una inversión integral y no ha hecho caso, a pesar de que se le entregó un proyecto elaborado por personas especializadas en el tema.

No se ha hecho caso, denunció la regidora Alejandrina León Torres, integrante de la Comisión de Mercados. Recordó que hace dos meses, presentaron en sesión de Cabildo un proyecto para rehabilitar de manera integral ese mercado basado en tres renglones: saneamiento, remodelación y reconstrucción de las diferentes áreas.

La propuesta fue aceptada por la autoridad y, de hecho, se anexó al proyecto oficial que elabora el Ayuntamiento panista para intervenir el Lucas de Gálvez, aunque no se tiene aún fecha definida para su conclusión.

La regidora señaló que la Comuna sí tiene un plan para intervenir los mercados, aunque no se ha dado a conocer cuáles están considerados en ese proyecto.

Urge la remodelación del mercado de Mérida

Consideró que el alcalde Renán Barrera Concha debe darle prioridad al Lucas de Gálvez por las condiciones deplorables en que se encuentra en términos generales y que ponen en riesgo la vida del elevado número de personas que a diario acuden a ese lugar a realizar diversas actividades.

La autoridad municipal prometió una inversión de 200 millones de pesos para la rehabilitación de mercados, pero no se cuenta con ese recurso en vista de que serían del Gobierno Federal.

El Ayuntamiento debe priorizar las obras y el Lucas de Gálvez es una bomba de tiempo que debe ser atendido de manera urgente para evitar algún accidente que pudiera ser de lamentables consecuencias, dijo.

Recordó que una parte del techo de una sección de ese mercado se cayó hace unas semanas, aunque por fortuna no hubo daños mayores, pero sí evidencia el riesgo que se tiene en las diversas áreas del mercado.

Agregó que, a solicitud de ella, en la Comisión Especial de Mercados se realizó un peritaje por expertos del tema para saber las condiciones en que se encuentra la estructura del edificio a fin de tomar las medidas y acciones que preserven la seguridad del sitio.

Urge la remodelación del mercado de Mérida

Finalmente recordó que la propuesta que hizo hace dos meses considera que los trabajos deben realizarse de 6 de la tarde a dos o tres de la madrugada a fin de no afectar la actividad comercial del lugar.

El proyecto de “Saneamiento y Reconstrucción Integral del Mercado Lucas de Gálvez” se tiene contemplado desarrollar en tres etapas, las cuales se realizarán de acuerdo a la complejidad de las necesidades y de la problemática resultante del diagnóstico previo que se ha venido llevando a cabo a través de consultas directas con los locatarios, inspecciones físicas de los espacios y el funcionamiento de los equipos instalados.

El desarrollo del trabajo se deberá ejecutar en un horario nocturno para no afectar el funcionamiento del mercado, resaltando que las obras deberán quedar suspendidas durante el día de tal forma que no obstruyan la circulación y la operación de los locatarios en el mercado, así como resguardadas con los señalamientos necesarios para no ocasionar algún accidente.

Las etapas a considerar son las siguientes:

RED SANITARIA:

Las instalaciones sanitarias, tienen por objeto retirar de las construcciones en forma segura, las aguas negras y pluviales, además de establecer obturaciones o trampas hidráulicas, para evitar que los gases y malos olores producidos por la descomposición de las materias orgánicas acarreadas, salgan por donde se usan los muebles sanitarios o por las coladeras en general.

Las instalaciones sanitarias deben proyectarse y principalmente construirse, procurando sacar el máximo provecho de las cualidades de los materiales empleados e instalarse en la forma más práctica posible, de modo que se eviten reparaciones constantes e injustificadas, previendo un mínimo mantenimiento, el cual consistirá en condiciones normales de funcionamiento, y en dar la limpieza periódica requerida a través de los registros.

Para poder llevar a cabo esta obra se ha planteado atacar desde un principio las entrañas del inmueble, aunque no son un elemento visible, son elementales para el buen funcionamiento de todo el inmueble.

Tomando en consideración que toda la red sanitaria del mercado está inoperante se describen los pasos necesarios para su reconstrucción:

A) Trabajos preliminares, trazo y nivelación de una nueva red de drenaje sanitario, esto para tener un óptimo funcionamiento de la red.

B) Trabajos de limpieza de aguas residuales, lodos, azolves acumulados y sedimentados en cárcamo, registros y tuberías, incluyendo su acarreo al exterior para su carga y desalojo del lugar.

C) Trabajos de demolición de todos los elementos constructivos obsoletos que ya no están cumpliendo con su cometido, como son el cárcamo, registros, tuberías.

D) Excavaciones de cepas para instalación de tubería de la red, incluyendo su acarreo al exterior para su carga y desalojo del lugar.

E) Rellenos de cepas con materiales limpios de banco para tener un buen encoframiento de las tuberías y evitar cualquier fuga.

F) Trabajos de reconstrucción de la red de drenaje sanitario, que incluye, tendido de tuberías de alcantarillado de 8” de diámetro, construcción de cárcamo de lodos y aguas negras, registros sanitarios, brocales de verter aguas de limpieza y control de basura y sedimentos para facilitar su mantenimiento y equipamiento para el bombeo.

G) Complementar el procesamiento de las aguas negras, previniendo reforzar la estructura para la instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales portátil así como la perforación de un pozo profundo para verter al subsuelo las aguas tratadas.

REDES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS:

Estas son las que suministran el agua potable y permiten transportar y distribuir la energía eléctrica desde el punto de suministro hasta los equipos que la utilicen. La presentación del proceso de esta segunda etapa se realizará en el momento requerido.

REMOZAMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR:

La última etapa es la presentación de un programa de remozamiento, el cual arrojará una nueva imagen total de su interior y su exterior. Se retirará la pintura antigua de las paredes por una nueva, se rehabilitarán los techos y las paredes negras de tanta mugre, se acabará con la filtración de agua de lluvia en el lugar, etc. esto para dar paso a una nueva fisonomía del mercado.

Te puede interesar: Demolerán emblemático mercado del centro de Mérida

La presentación del proceso de esta tercera etapa se realizará en el momento requerido.

Objetivo Final

Mejoramiento de la imagen del Mercado Lucas de Gálvez el cual es un edificio emblemático y con historia que todavía tiene un uso real dentro de la vida económica a beneficio de nuestros locatarios de la ciudad de Mérida, esto para captar una mayor atracción de visitantes y consumidores locales, nacionales y extranjeros, beneficiando con esto nuestra economía por el incremento de las ventas de nuestros productos locales. Este proyecto se socializará con los locatarios para que conozcan el plan a detalle.