Urge cirugía a corazón abierto para salvar la vida de Valeria

La pequeña Valeria Cámara Manzanilla de tan solo cinco años padece de CIV, PCA y CIA, es decir, un orificio y un conducto arterioso en su corazón, problemas que le generan en el pulmón mucha presión y otras afectaciones en su organismo los cuales podrían acabar con su vida dentro de poco tiempo.

La menor está a la espera de una cirugía a corazón abierto desde hace seis meses pero el peregrinar ha sido largo pues desde que nació enfrentó muchas enfermedades congénitas.

Su madre, la señora Miriam Manzanilla comentó para el periódico La Verdad que desde hace más de seis meses está a la espera de una cirugía a corazón abierto en el Hospital de Alta Especialidad, sin embargo, el hospital dice no tener recursos para hacer la operación, por lo que cansada de tocar puertas a políticos, autoridades de salud, de gobierno, entre otras, pide ayuda a la sociedad que vive en Yucatán.

“Desde hace seis meses vengo con mi hija esperando una respuesta por parte del hospital para que me dieran fecha de la operación, he pedido ayuda a hospitales de otros estados, solicite ayuda con Joaquín Díaz Mena “Huacho” pues es quien debe ver que llegue el recurso federal y hasta ahora nada, dice que no hay dinero que me avisa la próxima semana, pero mi hija se sigue enfermando, le da neumonía, se le ponen morados los labios, convulsiona y constantemente la estoy ingresando”, explicó la afligida madre.