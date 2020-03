Urge ayuda a campo yucateco, sufre de sequía y pandemia

La severa sequía que ya se asoma en el territorio de Yucatán y que afectará por igual a las zonas urbanizadas como rurales podría ser equiparada e incluso superior a la registrada en el 2019, año considerado tanto por sacerdotes mayas como por meteorólogos como el más seco y caluroso en los últimos 20 años.

Los sacerdotes mayas expertos en la milenaria lectura de las cabañuelas como Emilio Chán Ek, pronosticaron que abril y mayo de 2019 iban a ser meses muy calurosos y secos, y no se equivocaron, ya que desde el 23 de abril al 28 de mayo, se registró un récord histórico de 36 días consecutivos con temperaturas de 38 grados o más.

Para este 2020, los X’men mayas nuevamente anticipan una dura primavera

Con sequía severa y temperaturas por arriba de los 37 grados, que afectarán a la población en general, hará escasear el agua de los mantos acuíferos y dificultará la labores del campo.

El 62 % del territorio ya está en riesgo

El 62 por ciento de la extensión territorial de Yucatán al iniciar la primavera 2020, ya sufre afectaciones por sequía, de acuerdo con los datos entregado por el "Monitor de Sequía de México" dependiente de la Comisión Nacional del Agua.

Estos datos anotan que el 62 por ciento de la superficie de Yucatán al 15 de marzo ya presenta una clasificación de “anormalmente seco”, mientras que el 12.1 por ciento está catalogado dentro del rango de “sequía moderada”.

Estos datos añaden que en Yucatán 85 de sus 106 municipios ya presentan sequía

En su clasificación de “anormalmente secos” y 10 municipios más están en la fase de sequía moderada.

Te puede interesar: https://bit.ly/33NsGTs

Durante la primera quincena del mes de marzo de este 2020 las condiciones de sequedad se reflejaron en el aumento de áreas anormalmente secas sobretodo Yucatán, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Guanajuato, Guerrero y Oaxaca, principalmente.

Y es en Yucatán donde surgió anticipadamente la sequía...

lo que refleja un panorama poco optimista en cuanto a las condiciones adversas del clima para esta temporada.

Sequía, problema del campo sin atender

A la indiferencia gubernamental a que han sometido el campo yucateco, con la falta de apoyos, la desaparición de programas y la entrega selectiva de beneficios a grupos reducidos de productores ligados a los funcionarios, esta temporada se agregan los estragos que empieza a causar una de las peores sequías en los últimos 20 años.

La Frontera Agrícola tiene clasificadas 868 mil hectáreas de cultivos como maíz, frijol, chile habanero, henequén, pepino, calabaza, yuca, jícama, jitomate, sandía, entre otras hortalizas, así como pasturas y forestales que se asociación a la producción de miel, superficie que se encuentra en grave riesgo ante la falta de agua que se anticipa para esta temporada.

Apoyos solo para los que aplauden

“Quién no ha pronunciado sobre algún programa emergente para los campesinos del estado ante la amenaza del Covid-19 a la que se suma el peligro de la sequía y que entre las dos emergencias, deteriorarán la economía de este sector, es el gobernador yucateco, Mauricio Vila Dosal”, afirmó el líder de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA Yucatán) Guillermo Cauich Durán.

Sin embargo; el mandatario destinará 30 millones a 19 grupos, que “palomeó”, supuestamente para fondearlos con recursos que consolidar sus proyectos productivos en la rama agrícola y ganadería del programa "Proyectos de Desarrollo Territorial" (Prodeter) beneficiando a sus allegados y aplaudidores, manifestó Cauich Durán.

Para el dirigente de la UNTA en Yucatán, es lamentable que en esta crisis sanitaria donde se perderán muchos empleos y en donde los campesinos necesitan de un gobierno que los apoye con recursos, el ejecutivo solo beneficiará a un reducido grupo de “su” gente.

Pobres y campesinos son los más afectados

"El gobierno estatal debería impulsar y mejorar la producción primaria, crear y fortalecer a las empresas rurales como las cooperativas y sociedades de producción rural integrada por mujeres y hombres que trabajan de sol a sol en el agro para llevar el sustento a sus hogares y abastecer de productos del campo, los centros de abasto y las mesas de la sociedad yucateca" señaló Guillermo Durán.

El dirigente campesino lamentó que de los 105 municipios del interior cuya población en su mayoría sobrevive de las actividades agrícolas, solo Tixcacalcupul, Yobain , Oxcutzcab y Tizimín serán los únicos beneficiados por órdenes de Vila Dosal, a quien se le olvida que debe ser parejo y entregar recursos, apoyos y programas a todo el estado.

Mira las noticias de Yucatán dando click aquí

Y más en este tiempo donde el campo necesita producir ante una amenaza de escasez en alimentos agrícolas, primero por la parálisis a que obliga el COVI-19 y luego por la sequía que ya se está presentando" resaltó.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana

"Los que vamos al día a día, los que no podemos guardar dinero para contingencias sanitarias y ambientales, los que, aunque nos den instrucciones de no salir, tenemos que desobedecer por ir a buscar para la comida, no vamos a morirnos de coronavirus, nos vamos morir de hambre, ojalá que el gobierno tuviera un verdadero plan de supervivencia para toda la gente, que no puede quedarse en casa a guardar la cuarentena, porque necesita dinero para comer, habrá que confiar y salir adelante con la bendición de dios" finalizó el líder de la Unta Yucatán.