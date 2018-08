Urge atacar al comercio informal de Mérida

comercio informal de Mérida

En días pasados la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) delegación Yucatán expresó su malestar por el tema del ambulantaje en Mérida y alegó la apatía de las autoridades.

En entrevista, el presidente de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco) Yucatán, Michel Salum, subrayó que existe un descontento, pero se han hecho cosas, como reducir de 900 ambulantes a más de 400 de ellos, pero falta voluntad de autoridades para frenar este problema mercantil.

“Todavía no vemos una solución definitiva, no ha habido la voluntad adecuada para resolverlo; definitivamente nosotros vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir exigiendo y vamos a seguir pidiendo lo más importante: que se pueda reacomodar a esta gente, para que no haya pretexto. Hoy en Yucatán existe el índice más bajo de desempleo en la historia, no hay pretexto de que porque no hay trabajo hay que estar haciendo actividades que no son formales” agregó.

Comercio informal de Mérida

“Ese es un tema de hace años en donde no hemos quitado el dedo en el renglón; ha mejorado, sí, si ha mejorado, de ser casi mil a ser ahora cuatrocientos. Sin embargo, también pedimos las condiciones para que esta gente pueda trabajar dignamente, están en la calle, comiendo sin lavarse las manos y agarrando dinero, hay una serie de cosas que igual abona más enfermedades grastrointestinales, no hay higiene y no hay salud”, refirió el dirigente empresarial.

Por otra parte, Salum subrayó que la afectación inicia cuando los ambulantes no pagan renta, no pagan luz, agua, impuestos, seguro social a los empleados. “Y enfrente tienes a una persona que no paga nada y muchas veces te están haciendo competencia, porque a veces vende el mismo producto o similares. No son condiciones de competencia justa, y si además vemos que no es un producto de procedencia lícita es mucho peor aún. Lo que hay que hacer es concientizar al consumidor, invitarlo a consumir en lugares establecidos”, explicó el dirigente.

“De alguna manera, igual invito a las personas que trabajan en la informalidad a pensar un poquito en su futuro, en la estabilidad que requiere uno como persona o como padre de familia, de alguna manera como ciudadano. Un empleo formal, le da a uno una seguridad, una certeza, una tranquilidad que tienes acceso a seguridad social, que puedes tener acceso a sacar una casa y vivir en familia y heredar algo a los hijos”, aseguró el líder de los comerciantes.

Urge atacar al comercio informal de Mérida

Asimismo, refirió que trabajar en la informalidad no da acceso a una pensión.

También explicó que las nuevas autoridades tienen el compromiso, “desde que fueron a la Cámara a presentar sus propuestas, firmado por ellos, grabado por ellos; por eso de alguna manera confiamos a que eso debe de solucionarse”.

De igual manera refirió que “pedimos ahora al nuevo alcalde (Renán Barrera Concha) que se trabaje en el San Benito, que se acondicione como debe ser. Que se le pongan rampas eléctricas, que se seccione como debe de ser y que sea un lugar digno de trabajo para la gente que labora en ese lugar”.

Con esas condiciones, dijo el representante empresarial, podría ser atractivo para que las personas piensen en pasarse a la formalidad. Y transformar al San Benito y el Lucas de Gálvez para que sea un atractivo turístico, a nivel de cualquier urbe internacional.

_Eduardo Uc