Urge al yucateco un cambio para acabar con el maltrato animal

En Yucatán el maltrato animal impera en sus distintas formas, lo cual lamentablemente ha posicionado al Estado como el más agresivo hacia estos seres sintientes, que urgen de un marco normativo que los proteja, pero también de un cambio en la manera de convivir con la naturaleza, explicó en entrevista con La Verdad Noticas, Zita Vera Rangel.

La relacionista pública, rescatista y activista, participó el pasado fin de semana en el Tercer Congreso Nacional por los Derechos de los Animales, que reunió en la capital yucateca a médicos, maestros en ciencias y otros especialistas en la materia, con el objetivo de compartir experiencias en aras de cambiar la situación actual de la entidad.

Zita Vera aseguró que Yucatán es el estado con mayor índices de maltrato animal en México

¿Cuál es el panorama de Yucatán en cuanto al maltrato animal?

Desafortunadamente Yucatán está visto como el estado de México con mayor casos de maltrato animal, no se trata solamente de las agresiones contra los perros y los gatos, que hemos documentado muchos casos, sino también de la falta de respeto a otras especies de la fauna silvestre, que en la selva y las costas de la península son bastas.

¿Cuáles son los tipos de maltrato que ejercen los yucatecos?

Estamos acostumbrados a que cuando escuchamos maltrato animal, pensamos en situaciones muy feas, pero en realidad el maltrato puede darse desde pequeñas acciones como disponer a tu perro a que viva en la azotea sin sombra, a no darles de comer la cantidad necesaria al día, el dejarlos en la calle, no llevarlos al veterinario, agredirlos físicamente, la zoofilia y hasta los tristes casos que hemos visto de ataques con armas cortantes o incluso de fuego, esto para el caso de los animales de compañía. Pero también la destrucción de su hábitat natural, en el caso de los animales silvestres, es una forma de no respetar a los animales.

¿Qué hace falta para que esto cambie?

Necesitamos hacer conciencia, por eso este fin de semana recibimos en Mérida el tercer Congreso Nacional por los Derechos de los Animales, en donde distintos especialistas involucrados en la protección del bienestar de los seres sintientes, vamos a platicar y compartir ideas y experiencias enfocadas en acabar con el maltrato animal, porque aquí todavía falta mucha cultura, falta mucho trabajo por hacer.

¿En específico Mérida cómo está?

Desde años atrás en Mérida se comenzó a trabajar en la creación de un Reglamento de Protección a la Fauna, mismo que se presentó en el 2021, pero surgieron una serie de controversias que provocaron que se tenga que echar para atrás, entre ellas el tema de alimentar a los perritos de la calle, lo cual al final se aclaró que el objetivo era evitar que se deje basura en la vía pública y se propiciara el incremento de otras plagas.

¿Qué opinan los animalistas sobre la invalidación de este nuevo documento?

Estuvo bien que el Ayuntamiento se haya tomado una pausa en hacer entrar en vigor este reglamento, porque al final surgieron muchas versiones y puntos que tenían que ser más específicos para no caer en ambigüedades y lagunas legales. Afortunadamente también nos incluyeron en ese consejo consultivo que se armó después y vamos a estar trabajando con la Unidad de Desarrollo Sustentable, para aportar y conseguir que pronto tengamos ese documento que protege a todos los seres sintientes.

¿Qué mensaje le enviarías a las personas de Yucatán para acabar con este mal?

Primero que nada, tienen que ponerse en los zapatos de los animales, porque no por el hecho de que no hablen, significa que no sienten. Nosotros los animalistas no les pedimos que salgan a la calle a rescatar animales, es más, ni siquiera les pedimos que los amen, porque por ejemplo hay a quienes no les gustan los gatos o los perros, pero lo que sí les pedimos es que no les hagan daño, si no te gustan, si no los quieres, símplemente no los lastimes, porque ellos no te van a lastimar, tenemos que aprender a respetarnos entre todos, sólo hasta que hagamos eso, Yucatán va a dejar de ser el estado con mayor índice de maltrato animal.

