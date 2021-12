Universitarias de Yucatán establecerán red que prevenga y atienda la violencia

Con el objetivo de establecer una red de apoyo que cuente con un protocolo de prevención, atención y sanción de la violencia en comunidades estudiantiles, este lunes 6 de diciembre se llevará a cabo el Primer Encuentro de Mujeres Universitarias de Yucatán, así lo reveló Rosa Cruz Pech, activista y dirigente de Uady Sin Acoso.

Recalcó este evento nace debido a la necesidad de crear un espacio en el que las universitarias se puedan encontrar para atender las agresiones sexuales y en el evento, las participantes podrán adquirir herramientas e información para identificar y atender a quienes son víctimas de violencia sexual en la comunidad estudiantil.

“Como estudiantes no sabemos reconocer la violencia. No sabemos distinguir entre acoso, hostigamiento, abuso sexual y discriminación y eso es una de las limitantes para ejercer una denuncia”, comentó la activista, quien además mencionó que las mujeres no saben cómo proceder de manera legal en contra de un agresor.

El Encuentro de Universitarias de Yucatán busca sentar bases que combatan la violencia en la comunidad estudiantil.

Cruz Pech recordó que antes de que naciera Uady Sin Acoso, se le dijo que no existía la violencia dentro de la Máxima Casa de Estudios de Yucatán, algo que quedó desmentido en el 2020, a través de los tendederos que se realizaron en las diferentes facultades, lo que arrojó más de 500 casos de acoso, abuso sexual, violación y discriminación.

Como parte de la red de mujeres universitarias, se anunció la adhesión de dirigentes estudiantiles de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), como es el caso de Alejandra Mejía, presidenta de la Nueva Federación Universitaria (NFU), y Jade Arafet, presidenta de la Federación Estudiantil de Yucatán (FEY).

Programa del Encuentro de Universitarias de Yucatán

En el Encuentro de Universitarias, no sólo la Uady participará, también otras universidades de Yucatán.

Debido a que el Primer Encuentro de Mujeres Universitarias de Yucatán es visibilizar y ayudar a las nuevas generaciones a entender los diferentes tipos de violencia, el programa del evento girará en torno de tres ejes, siendo el primer tema el cómo reconocer si estoy siendo persona agredida de algún delito sexual y cómo proceder de manera legal.

El primer tema mencionado lo abordará la abogada Amelia Ojeda, de la Unidad de atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal Asociación Civil (Unasse A.C.), junto con María Paula y Andrea Tejero del Centro por la Justicia, Democracia e Igualdad Asociación Civil (Cejudi A.C.)

El segundo tema será el cómo acompañar a las personas que fueron agredidas de manera emocional, la cual será impartida por Bárbara Quintero, del Colectivo Lunares, mientras que el tercer eje será desde la perspectiva médica y la atención que requieren las víctimas, tema que impartirá de María José García, del Colectivo Sé La Diferencia.

Asimismo, se realizará la presentación del reportaje periodístico “Cuándo parir es un delito”, de las periodistas de Yucatán, Lilia Balam y Katia Rejón, junto con Unasse A.C. y Las Libres, quienes colaboraron en la realización de este trabajo. Todas las participaciones se realizarán en un solo día en el Centro Cultural Universitario de la Uady.

