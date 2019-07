Una voz que incursiona en el género regional y de banda en Yucatán

Didier Castilla agradece cada vez que un autor le confía sus canciones para interpretarlas a su estilo, como el caso del veracruzano Tavo Lara, de quien ha recibido dos nuevos temas que pronto se incorporarán a sus presentaciones.

Es un artista que disfruta cada oportunidad que le da la vida para continuar su carrera artística, su compromiso con la música es total, por lo que se toma las cosas con la seriedad requerida, pero sin perder de vista que también se debe disfrutar en el proceso.

Didier es un artistas agradecido con la vida, por poder dedicarse a lo que realmente ama que es cantar.

¿Cuánto tiempo llevas de trayectoria?

Llevo 12 años en la música, comencé con una banda llamada “La Condenada”, con la que trabajé por 8 años, tuvimos un éxito titulado “La Mariposa”, luego vino “Arraigo Norteño” con el que también tuvimos muchos conciertos acá en Mérida, y pues hasta ahorita que decido empezar una carrera como solista, cosas que a mí me gustan, mi estilo y pues a ver si logro entrar en el gusto del público.

¿Eres solamente intérprete o también compones?

Tengo canciones que he escrito, pero haz de cuenta que las hago por gusto, por hobby, todavía no me he atrevido a sacar nada por ahora.

Didier es feliz cuando está sobre el escenario, la conexión con el público para él es fundamental.

¿Has recibido consejos de otros artistas?

Sí, y estoy muy agradecido con la gente que ha apoyado, gente como Raúl Guillermo, también Tavo Lara, que ha compartido conmigo toda su experiencia, me dio buenos consejos, eso es algo que agradezco mucho.

¿Qué significa ser un yucateco cantando banda?

La música es universal y lo que trato es que en mis presentaciones la gente la pase bonito, siempre me pasa que me preguntan cómo siendo yucateco cantó música de banda, hace dos años cuando empecé me pusieron a abrir un concierto de Maribel Guardia, luego otro de Bobby Pulido y me ahí quedé, no me fui a otro lado.

¿Cuando estás en vivo te metes a conciencia en la actuación?

Siempre, no importa si hay dos o cuarenta mil personas, siempre hay que vivirlo, disfrutarlo, nunca lo he visto como un trabajo, sino como una pasión, no me quiero bajar del escenario, llegarle a la gente, primero sentir lo que estás cantando y eso creo que es lo que se le transmite a la gente.

Ricardo D. Pat