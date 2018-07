Una mirada a través de la cámara de Francisco Martín

Francisco Martin Lopez es un experimentado fotógrafo que en su búsqueda e inquietud gráfica lo llevó a la Educación Artística; hablar del entrevistado es conocer el movimiento actual de la fotografía en el territorio yucateco.

¿Cómo defines la fotografía de Paco Martín?

Para mí es sincronizar el mundo, el espacio, el tiempo, para poder poner los elementos que yo considero y así construyó un mensaje. Mis fotografías no son tomadas, son hechas. Ya sean documentales o conceptuales, pero trató de construirla, no de tomarlas, porque cualquiera puede tomar una foto. Y trató de hacer imágenes que trasciendan en un sentido estético y simbólico.

¿Cómo vez la fotografía en Yucatán?

Conozco buenos fotógrafos. Me parece que hay un interés renovado en la fotografía, y en ese sentido artístico, hay muchos que están involucrados en la fotografía documental, haciendo su lucha con la fotografía, como el colectivo “Viva La Foto”, que están trabajando en sus proyectos. En ese sentido, culturalmente se está avanzando. La cultura (fotográfica) en Yucatán es difícil, pero ha avanzado constantemente, hay nuevas generaciones. El deseo de producir cosas aquí es contante, pese al manejo de autoridades estatales y municipales.

¿Qué viene para Paco Martín?

Estoy haciendo cruces entre disciplinas, mi experiencia con la danza (contemporánea), con la literatura. He estado haciendo esos cruces con la fotografía. Dulce Trejo es una colaboradora que es coreógrafa y trabaja con el “Body mind”, y en diferentes disciplinas y eso se cruza con la fotografía. He tenido estancias artísticas en Oaxaca, y eso es como me veo a futuro. En ese cruce hay formas nuevas y obra nueva de producir, cosas que no lo sacas solamente hablando de fotografía. Ese tipo de cruces me interesan y ahí me veo en el futuro.

El trabajo final

Mañana en punto de las 20: 00 horas en el Restaurante Amaro, Paco Martín presentará la exposición “Túumben Máaya Wíniik” (El maya moderno), el cual cosiste de 20 piezas de su autoría.