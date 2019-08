Una medalla de plata con sabor a oro para policía Taekwondista de Yucatán

Satisfecho con la medalla de plata obtenida en los Juegos Mundiales de Policías y Bomberos Chengdu, China, en la disciplina de tae kwon do, así se mostró el inspector de la Policía Federal Sergio Desfassiax Vergara en Yucatán.

El agente policial practica esa disciplina desde hace 15 años y llegó a la competencia mundial por invitación del comité organizador dada su trayectoria deportiva y por la que ha representado a México en los Juegos Latinoamericanos en el 2017.

Desfassiax Vergara, agradeció a su corporación, su asistencia a la justa mundial donde se coronó subcampeón del orbe en su categoría.

Contó que no creyó obtener la medalla pues se enfrentó a contrincantes más jóvenes que él, por lo que demostró que la edad no es impedimento para seguir compitiendo y estar en el pódium.

“Esto no es una casualidad, el estar entrenando con gente más joven me motivó a continuar; esta medalla de plata me sabe a oro”, destacó el deportista de Yucatán, quien tiene en mente participar en los Juegos Latinoamericanos 2109 con sede y fecha aún por definir.

_Rebeca González.