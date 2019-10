Una gran noche de rock clásico en el teatro Daniel Ayala de Mérida

La Fuente del Poder inició en el año 2005 con una intensa actividad que la llevó a participar en varios de los más importantes festivales culturales de Yucatán, siempre con excelente respuesta. Los miembros fundadores fueron Gabriel “Judío” Ocampo (batería), Juan Cárdenas (guitarra), Miguel Barrera (bajo) y Ricardo Pat (voz), los dos primeros ya fallecieron, pero el grupo se mantuvo activo incorporando a Jorge Cervera Ramírez como baterista y Eric Flota Polanco continuando varios años más en la ruta.

La Fuente del Poder se especializa en interpretar rock clásico.

Eric Flota Polanco es una figura estelar cuya guitarra ha quedado impresa en grandes grupos como Los Yappers, La Fórmula 2, Censurado, Sueños Indiscretos, Antología Rock Band y Modus Vivendi. Por su parte Miguel Barrera es considerado el mejor bajista de rock de estas candentes lajas yucatecas, una pieza clave en todos los grupos en los que ha participado, siendo además nombrado el mejor bajista del Festival de Blues del Caribe dos años seguidos, en sus ediciones de 2016 y 2017.

El maestro Eric Flota Polanco es uno de los guitarristas más destacados de la escena local.

El aporte de estos talentosos músicos no está a discusión y su trayectoria quedó muy bien registrada en el libro “Historia del Rock en Yucatán, memoria de una identidad”, de Jorge Carlos Cervera Ramírez, quien ingresó a la banda tras el deceso del “Judío”, sumando su amor por este género musical, considerado el más importante del Siglo XX.

Tanto para Jorge como para Ricardo Pat (ex “Antología Rock Band”), quienes siempre admiraron a Gabriel, Eric, Juan y Mike, tener la oportunidad de compartir escenario con ellos siempre ha sido considerado como un privilegio.

Jorge Cervera y Miguel Barrera conforman la sólida base rítmica de la Fuente del Poder.

Ricardo Pat afirma que ha sido un honor cantar con la Fuente del Poder desde su creación hasta la más reciente presentación, el sábado 10 de agosto en el Centro Cultural Dante, donde se les unió Carlos Bojórquez (guitarrista y armoniquista del “Sonido del Eco”), quien también estará presente en el concierto del sábado 5 de octubre en el teatro Daniel Ayala Pérez, dentro del programa “Panorama Escénico” de la Sedeculta.

La Fuente dle Poder participó en el cortometraje "The Universe Day" que concursa en el festival internacional de CineSpace de la NASA en su edición 2019.

La Fuente del Poder formó parte del cortometraje “The Universe Day”, interpretando el tema escrito por John Lennon, “Across the Universe”, incluido en el álbum Let It Be de Los Beatles, del cual realizaron una adaptación para participar en el festival internacional de CineSpace de la NASA, a invitación del antropólogo yucateco experto en cultura maya y también realizador, Carlos Villanueva. Este corto concursa en la edición 2019 de este importante festival que ha superado en tan solo 4 años ha superado en números de participantes al prestigiado festival Sundance del director Robert Redford, pues en la más reciente edición del 2018, se inscribieron más de mil cortos. Los resultados se darán a conocer a finales de este mes de octubre.

Este cover será parte del programa que se interpretará en este concierto del sábado 5 de octubre a las 8 de la noche, y servirá como marco para celebrar la participación de la banda en este magno festival, acompañados del público que asista, ya que además podrán descubrir la energía que estos artistas despliegan en el escenario motivados por su pasión por el rock.

El concierto “Inmortales del Rock II” es producido por don Carlos Vivas Robertos, director general del Colectivo Metalmorfosis, con una larga experiencia en la organización de eventos de calidad.

Ricardo D. Pat