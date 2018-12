Una familia adoptiva del municipio de Akil, Yucatán pide le regresen a su niña de 3 años

Una familia del municipio de Akil, Yucatán protestó en las instalaciones de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (Prodemefa) y a Palacio de Gobierno para pedir le regresen a su hija Johana de tan solo 3 años ya que desde hace un mes les fue arrebatada a base de engaños.

Al parecer Felipe de Jesús Nah Chi y Abigail Matos Couoh, adoptaron a la pequeña Johana con el consentimiento de la madre biológica sin embargo, tiempo más tarde la Prodemefa les arrebató a la niña.

De acuerdo con la abogada del caso y representante del movimiento “No más negocios con nuestros hijos”, Dariana Quintal la familia proveniente de Akil recibió en adopción de la madre biológica de Johana a la niña pero tiempo después fueron citados para imputarles delitos y quitarles a la menor.

De acuerdo con la abogada la Prodemefa aseguró que recibieron llamadas anónimas en las cuales les imputaron delitos de alcoholismo, drogadicción e incluso narcomenudeo a la familia del municipio de Akil por lo que les retiraron a la menor y la entregaron al Caimede.

Además comentó que la Prodemefa intentó excusarse señalando que fue la madre biológica la que reclamó a la niña, lo cual no fue así.

"Ahora lo delicado es que desde hace un mes la niña está allá, estan acostumbrados los de prodemefa es la primera el año pasado saque a 30 niños de caimede y no se vale. Estamos pidiendo que entreguen a la niña de forma inmediata y legalmente no tienen nada, la única autoridad que debe determinar si la niña se queda o no con la madre es un juez", finalizó la abogada.