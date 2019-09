Un periodista con más de 50 años de trayectoria compartirá sus memorias

Claudio nació en la Ciudad de México, casi en el centro de la ciudad, en las esquinas de Venustiano Carranza e Isabel la Católica. Empezó su labor como periodista en ciernes en 1962-63 y su primer trabajo fue en 1963-64 en el periódico "El Nacional” de la Ciudad de México.

En 1987 llegó a la ciudad de Mérida, contratado por el periódico “El Nacional Campeche”, donde fue nombrado jefe de oficina y editor de dicho medio, desde entonces han pasado varios años y su trayectoria ha abarcado bastantes medios de comunicación. .

Claudio considera que en el periodismo no solo se debe ser buscar la información, sino tratar de buscar también el bienestar de la familia.

¿En qué año empezaste con tu labor periodística?

Yo empecé en 1962 como periodista de una escuela de periodismo haciendo una revista, normalmente no me gusta aparecer en los índices o directorios, siempre me gusta estar rezagado porque ahí puedo moverme mucho más libremente.

¿Recuerdas en cuantos medios haz laborado?

Pues me imagino que deben ser entre unos 25 a quizá unos 30.

¿En Yucatán en cuántos medios hay trabajado?

Inicialmente en “El Nacional”, poco tiempo después, como un año y medio aproximadamente pasé al Diario del Sureste, después empecé a colaborar con “El Sur de Campeche”, en la revista Suroeste y empecé a trabajar del 90 al 92 en el Por Esto! y después pasé a ser periodista en el Inegi, en la sección de comunicación haciendo la revista interna del Inegi.

"La experiencia me ha enseñado que se sufre mucho siendo uno una persona honesta, porque no puede uno meterse en cuestiones medio rebuscadas y malas", afirma Claudio.

Estás trabajando en lo que será tu autobiografía donde compartes las experiencias periodísticas que han marcado tu existencia.

Ciertamente debe haber sido por el año de 1988, quizá 1989, tenía yo bastantes vivencias y platicando con otros compañeros en Campeche, me dijeron ‘No hombre, tienes un acervo inmenso de recuerdos que valdría la pena que los fueras guardando’, como siempre he sido algo así como una hormiguita que quiere guardar las cosas que le hacen falta para el futuro, yo fui guardando desde casi toda mi vida papeles de todo tipo. Fui acopiando primero esos detalles y luego fotografías, recuerdos, papelitos, boletos de pasaje para trabajos como mi viaje a la selva lacandona, algunos cuantos recuerdos de diferentes lugares, algunas fotos de mi diferentes actividades, algunas otras de los muchos otros oficios que practique.

Claudio ya trabaja en la edición de su libro biográfico.

¿Qué consejos le darías a los nuevos talentos del periodismo?

En primer lugar aconsejarles que primero y antes que nada que siempre busquen ser honestos, en todas su actividades, en segundo lugar, que recopilen no nada más la información del día, sino que en esa información intenten llevar el mensaje que normalmente deberíamos mandar todos los periodistas, todos los comunicadores para que vayamos formando opinión, que no nada más quede la información objetiva, sino que que demos a entender a la gente a través de nuestros escritos, de la finalidad de llevar informaciones claras, precisas, sinceras, honestas y constructivas sobre todo, porque no se gana nada tratando de destruir ni a personas, ni a instituciones ni a países, sino que traten de construir en cualquier de las formas que tengan a la mano, para que en vez de dinamitar la estructura de la sociedad, la vayan construyendo mejor.

