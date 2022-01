Un orgullo poder homenajear a mi padre: Juan Pablo Manzanero

En entrevista con La Verdad Noticias, el músico y compositor Juan Pablo Manzanero Blum, expresó su orgullo por la oportunidad que le brinda el Ayuntamiento, de poder homenajear a su padre Armando Manzanero Canché, en el marco del Mérida Fest 2022.

A un año de la partida de “El Rey del Romanticismo”, adelantó que aparecerá con su piano en el escenario, junto a la agrupación Yahal Kab, en dos emotivos conciertos que ofrecerá ante el público que todo el tiempo recibió con cálido afecto a su padre.

¿Cómo te sientes antes de esta presentación?

Me siento muy privilegiado que después de todo un año de luto, de silencio, pueda tener la oportunidad de cantar sus canciones en su tierra, porque por supuesto hemos recibido muchas invitaciones de diferentes lados para hacer homenajes, tributos, celebraciones, pero nada como la casa de mi papá. El hecho de poder venir a Mérida a cantar y celebrarlo es un privilegio muy grande.

¿Qué vamos a escuchar?

Realmente yo me voy a acoplar mucho a los compañeros, que es Oriol y Katy James, que son cantantes colombianos compositores muy buenos, yo me sé casi todas las de mi papá, entonces las que me pidan las cantaremos con todo el gusto.

¿Cuál es la que más te gustaría tocar frente a Mérida?

Definitivamente una canción que se llama El Ciego, que es la única canción que ha escrito mi papá en donde no le baja la luna y las estrellas a una mujer, sino que es muy diferente a lo que siempre ha compuesto, es mi canción favorita de Armando Manzanero así que les aseguro que la voy a cantar.

¿Te fue fácil subir al escenario con sus canciones?

Para mi es un orgullo poder estar aquí representando el legado de mi padre, llevo mucho tiempo tratando, no cantando, sino tratando de cantar sus canciones, porque inevitablemente se me hace un nudo en la garganta, pero ahí voy y seguramente que cuando salga al escenario, la adrenalina nos ayudará a sacarlo adelante.

¿Qué ha pasado con la música de Manzanero en este año?

Nosotros todo el año pasado respetamos ese luto, en quedarnos en silencio, en estar en la casa observando, celebrando su vida, celebrando cada momento, ya no solo como padre, sino como músico y así lo vamos a celebrar, ahora que ya pasa este año, estamos listos, personalmente yo, en poder cantarlo.

¿Dónde y cuándo se van a presentar?

En total van a ser dos conciertos, el primero es el 6 de enero frente al Palacio Municipal a las 8:30 de la noche, que va a contar con un aforo aproximado de 800 personas y el segundo será el 7 de enero a las 8 de la noche en el Remate de Paseo de Montejo, donde va a haber un poquito más de público.

¿Qué viene después del Mérida Fest?

A partir de este momento tenemos planeado hacer muchos conciertos en diferentes estilos, con diferentes artistas, los voy a invitar siempre a que estemos en contacto, para que podamos siempre hablar bonito de él, de todas las cosas maravillosas que nos dejó como ser humano, como músico y como padre.

