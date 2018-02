Un ídolo en las canchas de los Venados de Yucatán

Alonso Diego Molina

El ex futbolista profesional siempre se caracterizó por ser defender a muerte los colores del equipo Venados de Yucatán, donde se convirtió en el máximo goleador de la institución con un record vigente de 58 dianas.

Alegre y optimista, el también conocido como el “Güero” no olvida todo lo bueno y malo que encontró en el futbol. Teniendo muchos momentos positivos en su andar en los campos.

El destacado jugador marcó historia dentro del futbol profesional del estado, cuando el 6 de junio de 1987, al inaugurarse el “Tercer Torneo del Sol” en el estadio “Carlos Iturralde Rivero”, anotó al minuto 10 en la portería norte el primer gol en el olímpico. Lo que también marcaría la participación de Yucatán en la Tercera División.

¿Cómo fue el inicio?

‘Empecé a destacar poco a poco en la universidad cuando jugaba con la Escuela Modelo, con quienes logre ganar tres campeonatos. Luego, en el amateur me tocó ser tres veces campeón de goleo’.

¿En qué época comenzaste a jugar profesionalmente?

‘Fue en 1981, me invita a jugar en la tercera división con los Tiburones de Progreso, teniendo como rivales a los Aguiluchos y Leones del IMSS, jugando dos años por ahí. En el 83-85 me fui a jugar con los Zapateros de Ticul; luego me tocó estar en Chetumal, Pioneros de Cancún y de ahí con Venados en la tercera, época en el que se inaugura el Estadio Olímpico y me tocaría anotar el primer gol del inmueble’.

¿Cómo fue tu etapa con el equipo de la ciudad?

‘Muy bonita y llena de momentos inolvidables, me tocó jugar seis años de los cuales en todas las temporadas fui el capitán y goleador, hasta 1994 que me retire de las canchas como futbolista’.

Después de su etapa como jugador debutó de inmediato como auxiliar técnico del “Chocolate” Hernández. Viviendo también una etapa como entrenador y gerente del club.

¿Qué significa ser una persona reconocida en el equipo Venados?

‘Muy gratificante, gracias a la entrega que tuve como jugador la gente me fue conociendo y tomando cariño, ahora me ven en la calle y me saludan; incluso algunos todavía me piden la foto y el autógrafo’.

¿Qué implicaba jugar los clásicos de Modelo vs CUM?

‘Eran partido muy vistosos y con el graderío a tope, nos dábamos con todos con la finalidad de brindar un buen espectáculo a nuestros aficionados, se jugaba con el corazón y amor a la camiseta’.

¿Qué opina de eliminar el ascenso?

Es algo que podría repercutir en el crecimiento de los jóvenes, todos pelean con la ilusión de llegar al máximo circuito y debutar a ese nivel. Se perdería mucho de aprobarse’.

¿Qué le ha faltado al futbol para estar al nivel del beisbol?

‘Que el gobierno tenga la misma inversión en ambos deportes y den promoción a estas dos disciplinas para que el crecimiento sea el mismo’.

¿Cuál fue la clave de Diego para el éxito?

‘Trabajar bajo objetivos y cuidarme en todo momento, tuve que sacrificar fiestas y a la familia, pero todo tuvo su recompensa. Además de cuidarme en la alimentación’.

¿Por qué no llegaste a la Primera División?

‘Fueron varias circunstancias, recuerdo que en su momento de Chetumal me fui a probar suerte a los Pumas de la UNAM, pero al final no se dieron las cosas y regrese a seguir jugando en la península’.

¿Qué sientes al estar en el Salón de la Fama del Deporte Yucateco?

‘Es un honor haber tenido este homenaje en vida que me llena de satisfacción porque me vuelvo una persona inmortal de este recinto. Las futuras generaciones sabrán de mi paso por el futbol por esta labor de los organizadores’.