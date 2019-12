Un éxito la presentación de Danza de las Américas en Mérida

El espectáculo Danza de las Américas contó con la coreografía de James Kelly; los montajes estuvieron basados en composiciones americanas del siglo XX y contemporáneas, y la música en vivo, estuvo a cargo de estudiantes de la Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY) y la Orquesta Sinfónica Juvenil “José Jacinto Cuevas”, del Centro de Música del mismo nombre (Cemus), bajo la batuta de Mahonri Aban.

Danza de las Américas consiguió resaltar su virtuosismo escénico, su pasión, su entrega, su hermandad y compromiso, siendo recompensados por el aplauso generoso de la audiencia.

Se presentaron las piezas “Tres preludios", "Novelette in fourths” y “Prelude: melody no. 17. Slowly with feeling”, de George Gershwin; al piano, estuvo Jorge Medina. Después, el Cuarteto Nova se unió al cuerpo de baile e interpretó “Cuarteto de cuerdas no. 5”, de Heitor Villa-Lobos.

La audiencia disfrutó de los solos de Paola Cimé Góngora y César Pérez Trejo, acompañados de Medina en “Meditación”, de Carlos Chávez. Los Trovadores de Yucatán, junto con las y los danzantes, ofrecieron temas como “Usted”, de Gabriel Ruiz Galindo y José Antonio “Monís” Zorrilla; “Te amaré toda la vida”, de Enrique “Coqui” Navarro, y “Página blanca”, de Mario Kuri Aldana.

La producción contó con el apoyo de Gaby Martínez y Ballet Boutique, en la dotación de zapatillas de punta para bailarinas y de media punta para bailarines.

En el repertorio de la noche, se escuchó el “Cuarteto de cuerdas no. 5”, de Philip Glass, con Nova; la Sinfónica hizo su aparición para tocar “Oblivion”, de Astor Piazzola, bailada por Sofía Aguilar Ramos y Pablo Mata Candia, y cerró la función con “Rhapsody in blue”, de Gershwin, con el cuerpo dancístico y Jorge Medina.

Participaron alumnos y músicos de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, que dirige Javier Álvarez Fuentes, y de los maestros ensayadores Alma Rosa Cota y Héctor Hernández.

La producción musical fue de Elías Puc y el vestuario, de Le Femmes Dessinêes; complementaron el elenco Angélica Beatriz Amábilis Andrade, Samantha Nicole Carrasco Medina, Isabel Deutsch Guerrero, María Regina Álvarez Julián, Ixchel Saraí Gómez Sandoval y Raquel Zaragoza Romero; participaron también Hanna Itzel Pérez Ruiz Pichardo, Ana Laura Pérez Várguez, Álvar Jesús Alcocer López, Miguel Armando Hevia Echavarría y Lester Ariel Díaz Torres.

Con el estreno del proyecto “Danza de las Américas”, se muestra la profesionalización de artistas en Yucatán.

Danza de las Américas se presentó también el domingo 1 y será presentada de nuevo este lunes 2 de diciembre, a las 20:00 horas, en el mismo recinto. Las entradas se agotaron, pero quienes deseen ingresar y no cuenten con boleto, podrán formarse en una fila de espera.

Danza de las Américas se presentará este lunes 2 de diciembre también en el teatro José Peón Contreras.

Fue notable que James Kelly asumió la propuesta como si fuera la primera, única y más importante de su carrera, fusionando su talento con el de las las y los creadores que se aventuraron desde la convocatoria para comprometerse a llevar a cabo una labor ardua.

Ricardo D. Pat