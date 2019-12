Un excelente recorrido musical con la Banda “Luis Luna Guarneros” en el Ceama

La juventud del lugar y sus familias se deleitaron con música de grandes producciones cinematográficas, bajo la dirección de Todor Ivanov, durante la Semana Educativa, Cultural y Deportiva "Educándonos para cambiar vidas", que organizó el Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes junto con la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).

Se resaltó el esfuerzo por hacer posibles encuentros que permitan a la juventud descubrir su pasión por la música y acercarlos a distintos géneros.

El programa incluye actividades como charlas y clases de yoga o hip hop, diseñadas tomando en cuenta los aspectos físico y mental de cada adolescentes, informó el funcionario, ante el titular del Despacho de Subsecretaría de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Julio César Puga Ceballos.

La Sedeculta tiene programas permanentes de desarrollo y seguramente nos trabajará en el futuro con el Ceama.

Al tomar la batuta, Ivanov y la Banda transportaron a su público a Hogwarts, el colegio de Harry Potter, con “Highlights”, del compositor contemporáneo John Williams; siguió “La maldición del Perla Negra”, de Klaus Badelt, como se escucha en la película Piratas del Caribe.

El concierto continuó con un popurrí de canciones de Queen, legendaria agrupación de rock británica en la que sobresalió Freddie Mercury, que incluyó “We will rock you”, “Bohemian Rhapsody” y "Another one bites the dust”.

Se puntualizó la importancia de la cultura y las artes en la formación de este sector, sobre todo porque permite la expresión de sentimientos de gran valor.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

https://laverdadnoticias.com/seccion/yucatan/

También sonaron temas de reconocidas orquestas de las décadas de los 20 y 30, con una mezcla de melodías del estadounidense Glenn Miller; “The Pink Panther theme”, que Henry Mancini escribió para la Pantera Rosa, en 1963, fue otra melodía que encantó.

Después, se escuchó “Bésame mucho”, de Consuelo Velázquez, y piezas que popularizó el guitarrista Carlos Santana, como “Smooth” y “Oye como va”. En el cierre, la “Luis Luna Guarneros” complació a su audiencia con “El cumbanchero”, de Rafael Hernández Marín “Jibarito”.

Ricardo D. Pat