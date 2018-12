Un coyote me cruzó a EU en la cajuela: migrante yucateco

Ante la ola de información que llega constantemente sobre las caravanas de migrantes, la realidad es que este tipo de traslados de sociedades enteras no es algo nuevo para el mundo; pero la violencia en Sudamérica, la pobreza y otros factores han derivado en esta llegada masiva de hondureños y guatemaltecos a territorio mexicano, pero algo que hay que tomar en cuenta es que particularmente que en estas caravanas se han detectado grupos que solo buscan desestabilizar y cometer actos ilícitos fuera de su país, explicó Rafael Catzín Pech, Secretario General del Partido Migrante Mexicano a Grupo Editorial La Verdad.

Él a pesar de ser un migrante, sus motivos no fueron un tanto económicos, sino que de ideología: “Realmente me auto exilié por decepción de la política en 1999, yo no tuve una necesidad para migrar. Desde los 17 años empecé en la política”, refirió.

“Yo tenía familia en Estados Unidos y decido emigrar, mi familia me dijo que no podía ir, porque las cosas eran distintas; pero me aferré a ir, mi terquedad me llevó. Cuando llego a la frontera le marco a mi cuñado y le digo ya estoy aquí en Tijuana”.

“Estuve 15 días ahí esperando para que buscaran a algún pollero. Fui con una persona, que era una mujer, llegué con ella y me dijo vente para la casa, pero me dijo ya no puedes salir, estuve como una semana. Es un negocio tremendo porque te venden jabón, te rentan toalla; había como 60 u 80 personas esperando a ser cruzadas”; el lugar, dijo, era una casa de dos pisos, con varios cuartos, en donde se podían observar cerca de 15 personas en cada habitación.

En un momento dado, sostuvo Catzín Pech, decide salirse de ese lugar e intentar cruzar por sus medios. “Me encontré con otros centroamericanos, y ellos habían contratado a una persona para que los pasaran. Y me llevaron con el coyote y me dijo que cruzaríamos en una cajuela, 4 o 5 personas; solo que dos días antes de que nos cruzaran nos dijeron que nos iban a entrenar”, este ‘entrenamiento’, explicó el entrevistado, consistía en que se introdujeran dentro de la cajuela y los pasearían por Tijuana para que se acostumbraran al encierro, a no hacer ruido y a respirar poco.

Otro momento que lo marcó en esa travesía, fue cuando una mujer llegó para también cruzar; “fue con nosotros, pero ella no estaba entrenada; ya éramos 6 personas en la cajuela. La primera vez que íbamos a cruzar, tardamos una hora en la garita en San Isidro y fue ahí cuando le dijeron que no podíamos estar avanzando, porque la persona que nos iba a pasar, que estaba de parte de Estados Unidos, no estaba y nos dijeron que salgamos de la línea”.

Al segundo día, la señora ya se había desesperado, “y resulta que ya no quería entrar en la cajuela, y entonces le dieron una pastilla para que se duerma. A nosotros nos dijeron, no se vayan a asustar si la señora no se mueve, la vamos a dormir si no, nos va a delatar. Empezamos el trayecto como a las 12:30; y cuando estamos cerca de la garita ya nos había dado instrucciones para dejar de respirar, para que los perros no nos detectaran. Pero como había arreglo con la policía pues pasamos. Y así cruzamos, hasta que Los Ángeles, porque ya en la segunda garita ya ni siquiera nos detuvieron. Cuando llegamos nos llevaron a una casa, donde había otras personas y como 20 o 30, pero ahí no te sueltan porque no has pagado. Y fue ahí cuando se pusieron de acuerdo con mi cuñado y se pusieron de acuerdo para que pagara mi cuñado y me dejaron libre”, recordó el migrante yucateco.

Por otra parte, explicó también que las migraciones se han dado desde siempre; pero a su parecer un control de las personas que intentan pasar masivamente, en las caravanas migrantes, es necesario para evitar que delincuencia arraigada en Sudamérica no se traslade tanto a México como a Estados Unidos; pero también exhortó a las autoridades a velar por los intereses del migrante mexicano, ya que este problema de traslados de comunidades, también se vive en Yucatán.