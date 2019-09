Un cocodrilo ambientalista que enseña el cuidado del medio ambiente de Yucatán

En México hay 525 especies de mamíferos, y ocupamos el tercer lugar en el mundo con esta especie y también la misma posición en cuanto a especies endémicas pues en Yucatán se cuenta con 161, lo que significa que esas especies solo existen en Yucatán.

En el estado existen 123 especies distintas y del total de especies nativas de Yucatán, 34 son endémicas, es decir que solo existen en el Estado, y se están acabando con la contaminación ambiental.

Por tal motivo el ambientalista y productor de teatro Manuel Erosa, decidió realizar una puesta en escena con algo que llame la atención de los niños, pues dice es la única forma de hacer entender al adulto de que cambie hábitos y cuide el ambiente.

“Desgraciadamente el hombre se ha vuelto insensible y no se percata o no le importa el daño le hacemos a la tierra y que la estamos destruyendo, sin embargo los niños son más sensibles porque son esponjas que todo aprenden y es por eso que me dirijo a ellos, a los niños para así llamar la atención de los adultos y por vergüenza concienticen en el tema” informó Manuel Erosa, ambientalista y productor de teatro.

Drilo el Cocodrilo cuida el medio ambiente.

Por tal motivo creo a un cocodrilo curioso, bocón, que tiene el interés por la problemática ambiental junto con profesionales en estos temas, se presenta en obra interactuada con el público, con su espectáculo “Drilo el cocodrilo y sus invitados”, para concientizar el respeto la vida en todas sus manifestaciones.

Drilo es el protagonista de la historia, un títere de cocodrilo, que tendrá el hilo conductor de esta actividad de educación ambiental que incluye temas de insectos, huertos urbanos y energías renovables, temas actuales y de gran interés.

El cocodrilo tiene interés en la problemática ambiental porque la charca donde vive se ha contaminado, es por eso que convoca a expertos para encontrar una solución, en este espectáculo que se ha presentado con buena respuesta en diferentes teatros de Mérida.

Manuel Erosa, su creador afirma que su asociación Acyma está dedicada a la educación ambiental a través de las artes, pues es una forma más fácil de llegar a las persona, al ser algo divertido, el titiritero detalla que para la presentación de “Drilo el cocodrilo y sus invitados” convoca a expertos y asociaciones como Yuumi Kaan, de conservación de anfibios y reptiles; Seciem, con labor sobre mamíferos y otros expertos como los biólogos Sergio Pérez Cortés y Manuel Bojórquez Acevedo. “Este espectáculo pretende “aprender y enseñar” con las exposiciones y hasta las confrontaciones que ocurrirán en el escenario con el cocodrilo sobre estos temas.

Drilo el cocodrilo y su creador

En la obra también participa la ranita Timo, y juntos narran una historia en la que un árbol de la selva de Yucatán le pide que le escriba una canción y, además, que la cante. La letra habla de los beneficios que brindan los árboles a la naturaleza, a los hombres, a los animales y en fin, al mundo entero.

