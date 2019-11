Un charla con Mónica Olvera, la gran experta en fotografía de bebés

Durante el Foto Quest Mérida 2019, organizado por Nikon, tuvimos la oportunidad de platicar con este excelente artista quien además de ser sumamente bella es una personas realmente amable. “Me encanta Mérida es una localidad que me parece además cálida, la gente es muy participativa, hay una gran comunidad de fotógrafos que yo aprecio muchísimo y me siento muy honrada de que me hayan tomado en cuenta para venir para acá”, comenta de inicio..

Durante su ponencia Mónica realizó una plática muy amena e interactiva con la gente, hablando acerca del negocio de fotografía de bebés, el cual ella considera un negocio rentable, ya que lleva practicándolo 14 años.

Mónica Olvera platicó en exclusiva con La Verdad durante el Foto Quest Mérida 2019.

Comentó que su conexión con la fotografía se dio en la Universidad como una especialidad dentro de la carrera de diseño gráfico, ya que siempre tuvo muy claro que tenía esa vocación. “Me ha parecido que sabiéndolo administrar puede ser un muy buen negocio para vivir, y además también hablamos de detrás de la fotografía de bebés qué hay, ¿cómo se hace una sesión?, ¿Qué se hace? a la gente siempre le da mucha curiosidad saber cómo tratar a los bebés, cuáles son las poses, etcétera”, dijo.

A Mónica Olvera le encanta compartir su experiencia con las nuevas generaciones de fotógrafos.

Mónica considera que el hecho de que le haya tocado la etapa en la que el proceso fotográfico implicaba el proceso de revelado y todo lo demás, de alguna manera la ha dotado de una sensibilidad adicional en esta era digital. “Tuve la fortuna de empezar a hacer fotografía cuando era análoga y me tocó ese cambio, esa transición de los primeros equipos digitales. Me parece que sí te dota de una cierta sensibilidad, te entrena para aprenderlo a hacer sin ver la cámara. Esa es un poquito la avanzada que pudimos tener nosotros a diferencia de las nuevas generaciones que tienen todo a su alcance y la verdad a mí me encanta compartir con estas nuevas generaciones porque siento que es gente muy entusiasta y que tiene muchas posibilidades y ventajas ahora en el presente”.

El resultado final de Mónica Olvera es realmente cautivador.

Mónica empezó como fotógrafa corporativa para un grupo de seguros, también realizó fotografía en salones de mesa en mesa, en fiestas infantiles, de productos, hasta que hace 14 años inició en la fotografía de maternidad. “Descubrí ese maravilloso mundo de las mujeres embarazadas divinas, que no tenían la posibilidad de tener unas fotos como yo las imaginaba en mi mente, empoderadas, grandes, bellas, maquilladas, esta visión que yo tenía como de una mujer modelo pues solo era para profesionales que salían en revistas y no para aquella mujer de a pie en su casa que no tenía la posibilidad de hacerse una foto y que las pocas que se podían hacer eran nada más con ropa cursi y florecitas y tal, entonces traté de reflejar el valor que para mí tiene una mujer embarazada en la foto, y una cosa me llevó a la otra, las mismas clientas me pidieron fotos de sus bebés y fue de ahí que entre al área de las fotos de bebés, pero no estaba en mis planes para serte franca”.

El bello trabajo de Mónica es el resultado de su experiencia, pero sobre todo de su don de gente, ya que es una mujer sumamente amable y educada.

¿Qué pasó cuando empezaste a hacer esas fotos? ¿Cómo fue el proceso?

Yo creo que la vida me lo puso, yo no lo propuse, es de las cosas que el destino te pone en el camino y cuando llegué a la fotografía de bebés descubrí un mundo totalmente nuevo porque me di cuenta que los bebés no eran sino que ellos mismos, eran espontáneos, eran auténticos, ellos eran los retratados sin tú proponer algo par retratar, ellos mismos proponen las mejores expresiones, entonces a partir de ahí fue que me cautivó el mundo de los bebés y poco a poco me fui especializando en esta fotografía de más y más pequeños hasta llegar a la fotografía de recién nacidos que es una subespecialidad de la especialidad de este tema tan delicado que viene siendo el recién nacido y que hay que prepararse bien para lograr unos buenos resultados.

Otra hermoso ejemplo del trabajo de esta telentosa fotógrafa.

Me imagino que no en todos los casos es sencillo logra el resultado final.

No siempre es sencillo pero lo que yo siempre digo, cuando tengo un grupo de alumnos entusiastas, de gente linda que quiere empezar, la fotografía de recién nacidos no es para todos, es para aquel que realmente quiera y tenga ese don de la perseverancia y la paciencia, porque para lograr las fotos que te gustan, sí hay detrás una preparación pero sobre todo una gran perseverancia para lograr pulir la imagen cómo tú lo tienes pensado.

Sin que nos reveles secretos, pero dentro de lo que es la dinámica de tu trabajo ¿Qué sería lo más importante? considerando que ningún niños es igual o sí hay ciertas particularidades que los bebés manifiestan al momento del proceso.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí https://laverdadnoticias.com/seccion/yucatan/

Mónica Olvera sin duda ha logrado un trabajo artístico de enorme calidad.

La verdad es que me encanta compartir con la gente tips, sí son secretos pero la verdad a mí me gusta que la gente aprenda, conozca y sobre todo que se quiera capacitar profesionalmente pero de las cosas que yo te puedo decir que son básicas y determinantes son la temperatura de la habitación tiene que estar a 28 grados para que un bebé se sienta cómodo sin ropa a la hora de los cambios, a la hora de moverlos, que tenga suficiente lechita que ustedes entren a trabajar cuando ya le acaban de dar de comer y ya repitió, ese es el mejor momento de trabajar y otra cosa es que el lugar esté acondicionado para el bebé, que todo aquello que vaya a estar en contacto con el bebé esté preparado, con música especial, con ruido blanco y sobre todo en una temperatura y una suavidad de texturas y textiles que hagan que el bebé se sienta confortable yo creo que esas son las reglas iniciales principales para empezar a trabajar con un recién nacido.

Ricardo D. Pat