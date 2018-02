Ucú municipio de Yucatán sumergido en el olvido

Ucú municipio de Yucatán

Mario Chan, alcalde del municipio de Ucú, señaló que durante su administración no recibió el apoyo necesario para que los habitantes de esta localidad mejoren su calidad de vida, por lo que culpó a la federación de esta problemática.

En ese sentido, reconoció que a su administración no le fue bien en cuestión de recursos federales, esto para realizar obras en el municipio, motivo por el cual las acciones fueron contadas, aunque señaló que buscará cerrar su mandato rehabilitando calles y banquetas.

Indicó que cuando fue alcalde para el periodo 2010-2012 recibió más recursos, y aunque no ha recibido demasiados recursos, confía en cerrar dignamente su administración. También dijo que confía en que Rubí Zonda, de su mismo partido, sea quien lo sustituya; además espera que esta ocasión la federación si apoye a Ucú.

Respecto a los recursos que recibió de la federación, dijo que sólo le envían un millón 680 mil pesos al mes, lo que no le alcanza para cubrir las necesidades de la población de esta localidad yucateca.

Agregó que Ucú depende de Mérida, ya que unas dos mil personas se trasladan diariamente a la capital del Estado para trabajar, pues lo único que genera empleos en el municipio son las granjas y una empresa de materiales. El munícipe también mencionó que lo que sí genera empleos e ingresos a sus gobernados es la producción de frutas y verduras que provienen de la comisaría de Yaxché de Peón.

