Uber moto: ¿Qué piensan en Mérida sobre el nuevo servicio?

La plataforma digital especializada en el transporte de personas y alimentos, Uber, anunció la llegada de un nuevo servicio a la ciudad de Mérida, conocido como Uber Moto, en el que los usuarios podrán viajar a bordo de motocicletas con precios más accesibles a la tarifa regular.

El servicio de la compañía estadounidense con presencia en México busca ponerle solución a dos temas: el alto costo de las tarifas del transporte en automóviles particulares y el tiempo prolongado de los viajes en ciudades con mucho tráfico, como la capital yucateca.

Sin embargo, habitantes de la ciudad expresaron a La Verdad Noticias sus opiniones sobre el innovador servicio de transporte de Uber Moto, el cual consideraron rápido, funcional, pero también inseguro y poco confiable.

Opiniones sobre Uber Moto en Mérida

Servicio de transporte en motocicleta

“Considero que es bastante inseguro tanto para el conductor, como para el cliente, porque hay mucho tráfico y un golpe o algo puede causar un accidente, no estoy de acuerdo y en lo personal no lo contrataría, no sé si es por la economía, pero la ciudadanía debería considerar seriamente al momento de contratar el servicio”, expresó Miguel Ramírez, de 38 años.

“Parece un área de oportunidad para el rápido traslado de la gente, pero también se me hace un poquito peligroso, porque no es lo mismo viajar a bordo de un autobús o un coche compacto que hacerlo sobre una moto, porque hay personas que manejan como locos y te pueden chocar, por ahorrarte unos pesos con un Uber normal, podrías sufrir una lesión que te deje consecuencias a futuro”, respondió Pedro Herrera, de 32 años de edad.

“Creo que está excelente, es práctico, pero en particular no lo usaría porque soy muy miedosa para andar en moto, porque siento que vas más desprotegido, aunque las personas que no tienen ese temor sí lo utilizarían”, indicó Diana, de 27 años.

“Podría ser más económico para las personas que no tienen para contratar el servicio de auto particular, pero eso no deja de lado que sea un poco más peligroso, porque las motos proporcionan menos seguridad en caso de un accidente, comparado con un automóvil, pero sería bastante innovador”, agregó Jonathan de 18 años.

“Yo lo contrataría porque andar en moto es más rápido, te puedes desviar y esquivar los autos para llegar directo a tu casa, todo depende de la persona que te esté llevando, el motociclista es el que debe estar despierto para que con este servicio te ahorres unos pesos”, respondió Irving, de 33 años.

“Yo no soy tan fan de las motos y considero que podría ser un poco peligroso, quienes están acostumbrados a andar en motocicleta lo pueden aprovechar, pero en lo personal yo no lo utilizaría porque en Mérida las personas no tienen respeto y cultura vial, independientemente si tomamos camión, coche o moto, siempre estamos viendo accidentes y generalmente los de las motos son los que salen más lastimados”, opinó Miranda, de 28 años.

Necesitan capacitación y cultura vial

Uber Moto llegó a Mérida

Los meridianos expresaron que para que este servicio sea más seguro para quienes sí vayan a solicitarlo, es necesario que los conductores reciban una capacitación sobre cómo transitar de forma correcta en las calles de Mérida, además de otorgar buena protección a sus pasajeros, como casco certificado, coderas y rodilleras en caso de algún accidente.

Consideraron que para no darle cabida a este tipo de servicios que únicamente precarizan la movilidad con ofertas que no proporcionan seguridad para los usuarios, es necesario invertir en el sistema de transporte público.

Señalaron que entre las principales deficiencias del servicio actual, están la falta de unidades, las malas condiciones en las que éstas se encuentran, el prolongado tiempo de espera y el poco respeto que los automóviles particulares tienen hacia la prioridad de los autobuses.

Servicio perjudicial

El servicio de Uber Moto ya está disponible en Mérida

Sobre este servicio, el Observatorio de Movilidad Sostenible de Mérida (OMSM) emitió su postura en la que consideró que traería más perjuicios que beneficios para la ciudad, además que no está contemplado explícitamente en la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Yucatán.

Entre los puntos negativos que consideraron, la agrupación experta en urbanismo y medios de transporte argumentaron que se expondrá a los usuarios a accidentes que pueden llegar a ser fatales, además de los factores climatológicos a los que se tendrán que enfrentar los usuarios.

“Se trata de un servicio que traerá más perjuicios que beneficios a la ciudad de Mérida y al no obedecer a causas de utilidad pública, se debe desalentar su uso en la mayor medida de lo posible”, explicó el OMSM a través de un comunicado.

