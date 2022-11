Uber Moto traerá más perjuicios que beneficios a Mérida: OMSM

El pasado 3 de noviembre inició operaciones en Mérida el servicio “Uber Moto”, el cual alega ser una “alternativa ágil y económica” para desplazarse en la ciudad, pero que en realidad trae consigo una serie de problemas y riesgos.

El Observatorio de Movilidad Sostenible de Mérida (OMSM), compartió un análisis de este nuevo servicio que se prestará dentro de una ciudad, que tan solo en lo que va del 2022 acumula 90 muertes de motociclistas y sus acompañantes.

En primera instancia, la organización indicó que se trata de un servicio que no está contemplado explícitamente en la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Yucatán, ya que no entra en la definición de “Servicio de transporte contratado a través de plataformas tecnológicas de personas pasajeras”, por no ser un vehículo de cuatro ruedas, como marca el artículo 145 de dicho marco legal.

Tampoco parece catalogarse como “servicio de transporte de personas pasajeras en medios alternativos” ya que sólo se presta a través de micro vehículos como mototaxis y motocarros que, a su vez, se definen como vehículos de tres ruedas.

Como segundo punto, el OMSM señala que Uber Moto supone una competencia desleal al servicio de transporte público de pasajeros y representa una precarización del servicio de transporte bajo pedido, al exponer a las personas usuarias a las inclemencias del tiempo y, sobre todo, a un mayor riesgo de sufrir lesiones graves y muertes.

Como hemos informado en La Verdad Noticias, el Centro Nacional de Prevención de Accidentes (Cenapra) señala que el 46 por ciento (88 casos) de las muertes viales registradas en la entidad durante los 10 primeros meses del 2022, las víctimas fueron motociclistas y sus pasajeros.

El Observatorio recordó que según cifras propias, tan solo en Mérida los motociclistas representan el 33 por ciento de los fallecidos en siniestros viales sucedidos dentro del municipio.

“La presencia de Uber Moto supone un desafío todavía mayor que los mototaxis, ya que las motocicletas son capaces de alcanzar velocidades mucho mayores que las alcanzadas por los mototaxis y por las dimensiones del vehículo, sus conductores son más propensos a invadir carriles y cometer otras conductas abusivas y de riesgo”, abundó la agrupación especialista en temas de urbanismo y movilidad.

Servicio con perjuicios

Uber Moto expondrá a sus pasajeros

De esta forma, el Observatorio dijo que en resumen, se trata de un servicio que traerá más perjuicios que beneficios a la ciudad de Mérida y al no obedecer a causas de utilidad pública, debe desalentarse su uso en la mayor medida de lo posible.

“En caso de ser regulado, el Gobierno del Estado de Yucatán a través del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (IMDUT) y la futura Agencia de Transporte de Yucatán (ATY), le deben imponer fuertes restricciones de operación y altas cargas tributarias”, recomendó el OMSM.

