Uady rumbo a su consolidación: José de Jesús Williams, rector

José de Jesús Williams

La tarea no está terminada y el camino por recorrer es aún largo y complejo” admite el rector de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady) en el inicio de su segundo periodo administrativo (2019-2022).

Para la comunidad universitaria, son muchos los retos por superar en un contexto caracterizado por las restricciones presupuestales. Sin embargo, el rector universitario sabe que lidera una comunidad vigorosa y comprometida en el propósito de ofrecer una educación de calidad e incidir en la mejora de los niveles de bienestar de la sociedad yucateca y del país.

Hay rumbo, afirma, un rumbo claro pasmado en la Visión 20/30 y un plan de desarrollo que orienta de manera precisa el trabajo de los universitarios y la toma de decisiones para hacerlo realidad.

Tenemos un planteamiento institucional que en general plantea cuatro retos el que tienen qué ver con la innovación; la trascendencia social; la excelencia educativa y la proyección internacional. Nuestra visión es que somos una universidad internacional anclada a lo local y por ello hemos definido objetivos estratégicos que nos encaminan atender estos cuatro retos y acercarnos al cumplimiento de la visión

Los hemos definido de la siguiente manera:

- Programas educativos internacionales.

-Altos niveles de aprendizaje.

-Contribución a problemáticas mundiales y al diseño de políticas públicas en nuestro estado.

-Referente de consulta obligada por organismos de los sectores público social y empresarial.

-Comunidad multicultural que privilegia la inclusión y la equidad.

-Planeación y gestión institucional consolidada.

De tal modo que para cumplir con los retos y los objetivos estratégicos hemos diseñado 7 líneas de acción: Educación integral de calidad. Educación dual, que es una modalidad de educación donde los estudiantes el último año de la carrera, su aprendizaje lo realicen fuera de la universidad, en empresas, en la industria; poner en práctica lo que aprendieron durante la carrera y aprender cosas nuevas de tal forma que es una inserción al mercado laboral.

Innovación, en esta línea de acción vamos a crear un centro de emprendimiento e Innovación donde alumnos y docentes tengan espacios para emprender, formar e investigar.

Ya tenemos un programa institucional de emprendimiento que es el que está coordinando por la doctora Jessica Canto el cual es transversal y baña a las 45 licenciaturas que ofrece nuestra Universidad.

En efecto, en este proceso de innovación queremos que nuestros alumnos utilicen los dispositivos móviles en su proceso de aprendizaje y que hagan el mejor uso de estas herramientas y de las aplicaciones en su formación. Porque algo que es importante, es entender que realmente es un tiempo corto el que pasan en la universidad si se toma como referencia la vida del ser humano. Y el aprendizaje es para toda la vida para mantenerse actualizados, pertinentes y para mantener un servicio de calidad. Entender que como institución educativa nos debemos anticipar a una proyección de lo que viene en la sociedad con esos cambios; saber cuáles son esos cambios que nos ayuden a posicionarnos antes de que lleguen.

Vamos a establecer un programa institucional de equidad e inclusión en todo tipo de género, religión, clases sociales, grupos étnicos, y todo lo que implica la discapacidad temporal o permanente. Aplicaremos un modelo de evaluación del impacto de los proyectos, por ejemplo tenemos 45 proyectos que se están desarrollando en comunidades de alta y de muy alta marginación en el sur del estado en los que participan investigadores y estudiantes y la que nos interesa poder evaluar el impacto de la presencia de la universidad en la comunidad; con la internacionalización buscamos un posicionamiento y una visibilidad a nivel internacional.

Hace unos días –por ejemplo- recibimos a 297 estudiantes que vinieron de Movilidad Universidad procedentes de 10 países distintos, lo cual habla que desde afuera nos están viendo y lo que queremos es fortalecer esa visibilidad, seguir caminando hacia la internacionalización porque la UADY es una universidad internacional anclada a lo local; llevar los planes y programas de estudio a reconocimientos de calidad internacionales; ser líder de opinión, para lo que estaremos trabajando en fortalecer la vinculación con los diferentes sectores: social, empresarial y público para para llegar a acuerdos en los que podamos trabajar en conjunto de tal forma que las fortalezas que tiene la universidad estén a disposición del plan de desarrollo estatal y federal.

-Vamos a empezar muchos proyectos, por ejemplo, con los dos programas de licenciatura en línea, ya se venía trabajando varios meses atrás y vamos a ponerlos en marcha en unos meses más; con el del centro cultural, ya estamos trabajando, algunas áreas ya se han mudado y otras estamos por salir de este edificio que será totalmente para ser utilizado en el nuevo centro cultural universitario, pero todos las acciones las estamos haciendo a mediano y largo plazo, son transversales y lo importante es iniciarlas. En cuanto los recursos, solemos no pensar en si hay o no hay dinero, mejor iniciamos la acción. Ahorita no estamos pensando en el dinero pero no es lo primero lo primero es pensar en lo que queremos como Universidad y después mirar Cuál es el costo de lo que queremos.

-Permítame insistir sobre el recurso económico, primero por lo limitado que son los presupuestos y en segundo lugar por el tema de la austeridad.

-Los recursos nunca son suficientes. Pero en la Uady estamos aplicando estrategias para generar recursos propios como la Empresa Universitaria a la que me referí, sin embrago no son las únicas acciones, acabamos de aplicar un plan de austeridad por ejemplo.