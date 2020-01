Uady no investigara a maestros que fueron acusados de acoso sexual en Me Too Mérida

De acuerdo con el rector de la Universidad Autónoma de Yucatán, José de Jesús Williams, no se abrirán expedientes para investigar a profesores que fueron acusados de acosar sexualmente a estudiantes.

El académico indicó que no pueden investigar las acusaciones de los maestros, hechas en el Twitter de Me Too Mérida días atrás, porque las personas que los denunciaron “no tienen rostro”, es decir, fueron en el anonimato.

Los maestros de la Uady fueron denunciados en el Twitter de Me Too Mérida.

Lo anterior fue dado a conocer por el portal de noticias Haz Ruido, donde Williams mencionó que no pueden investigar lo denunciado días atrás en la cuenta de Me Too Mérida en la red social Twitter.

Como se recordará, el movimiento Me Too llegó a Mérida a través de Twitter, donde se ha exhibido y supuestos abusadores, acosadores y violadores, donde están involucrados jóvenes, docentes y hasta políticos.

Denuncias no deben ser anónimas

Sobre el caso, mencionó que para indagar los casos es necesario que las agraviadas presenten una queja ante el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción de la Violencia de Género que tiene la Uady.

La investigación no se realizará debido a que la denuncia fue anónima, según el rector de la Uady.

José de Jesús Williams señaló que el Protocolo Antiacoso no va resolver los acosos ni los abusos en contra de las mujeres al interior de la universidad, ya que se requiere de un proceso de reeducación de los agresores.

