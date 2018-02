Turistero deberá dirigir nuevo centro en Yucatán

La dirección del nuevo Centro Internacional de Congresos y Convenciones deberá quedar a cargo de alguien experimentado en la industria del turismo y no ser un puesto político, para evitar que se distorsione su esencia y detonar el segmento que es el que mayor derrama económica deja, reveló la directora del Hotel Fiesta Americana, Mari Paz Martínez.

En el marco del 23 aniversario del hotel, en donde se entregaron reconocimientos a los empleados por cinco, diez y quince años, la funcionaria de Grupo Posadas señaló que se viene una oleada de hoteles que generarán mayor competencia en el destino.

¿CUÁL SERÁ LA ESTRATEGIA PARA MANTENERSE EN EL GUSTO DEL PÚBLICO?

Tenemos que privilegiar la profesionalización en todas las áreas, desde quienes dan atención directa al público en recepción hasta las camareras, los bell boys y los gerentes de área. El turismo es el motor de la economía y cualquier huésped merece una atención especializada.

¿SE DICE QUE EL VIAJERO DEL SIGLO XXI BUSCA EXPERIENCIAS, SE PUEDE GARANTIZAR AL TURISTA QUE OBTENDRÁ SATISFACCIÓN PLENA POR LO QUE PAGA?

Esa es la misión. En Grupo Posadas nos esmeramos porque nuestros huéspedes reciban a cambio la atención por cada peso que destinan a los más de 300 hoteles que hay en el país y próximamente en Cuba y Santo Domingo, República Dominicana, en donde este año serán inaugurados dos hoteles de cinco estrellas.

¿A NIVEL FEDERAL SE HABLABA DE RETOMAR LA CLASIFICACIÓN DE LAS ESTRELLAS, ES UNA MEDIDA POSITIVA?

Sí, por supuesto. Años atrás todo mundo clasificaba sus hoteles con cuatro y cinco estrellas, sin ofrecer el servicio o cubrir los estándares que se habían establecido y esto derivó en problemas. Hoy se está replanteando esta situación para garantizar al turista un servicio de calidad.

¿CÓMO ESTÁN PREPARADOS PARA LA COMPETENCIA QUE VENDRÁ CON LA INAUGURACIÓN DEL NUEVO CENTRO INTERNACIONAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES, YA QUE DETONARÁ 27 NUEVOS HOTELES?

Mencionaba hace un momento, que debemos profesionalizar la atención en cada una de las áreas que conforman el hotel. El turista del siglo XXI es más exigente porque antes de elegir una marca, tiene a la mano la información de muchos hoteles del mismo rango gracias a las redes sociales.

¿LOS COMENTARIOS POSITIVOS O NEGATIVOS EN PLATAFORMAS COMO TRIPADVISOR SON DETERMINANTES PARA QUE UNA PERSONA DECIDA EN DÓNDE HOSPEDARSE?

Sí, nuestros comunity managers están pendientes de lo que se habla en redes sociales, para dar respuesta a los comentarios que se suben sobre cualquiera de los hoteles de Grupo Posadas, pues muchas veces hay personas mal intencionadas que pueden hacer comentarios negativos por el simple hecho de hacer daño.

¿HABRÁ ALGUNA ESTRATEGIA PARA RECIBIR A LOS GRUPOS DE CONVENCIONISTAS QUE LLEGARÁN A PARTIR DE ESTE AÑO?

Las convenciones se preparan con mucha antelación, hasta uno o dos años de anticipación. Los organizadores ofertan el hospedaje, pero incluso no es eso lo importante, lo realmente valioso es que todos los hoteleros debemos trabajar en función del destino, porque si tenemos gente la derrama económica nos beneficia a todos. Incluso, muchos participantes de las convenciones no contratan el hotel más cercano a la sede. Algunos prefieren llegar por su cuenta y optan por otras opciones, puede ser en el centro de la ciudad o al norte, es cuestión de gustos. Incluso, si ya estuvieron en algún hotel anteriormente, podrían regresar. Es decir que no por estar cerca del Centro de Convenciones habrá preferencia. Ahí es donde radica la estrategia, tenemos que ganar la preferencia del turista con base en la calidad de nuestros servicios.

¿QUIÉN SELECCIONARÁ AL DIRECTOR DEL CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCIONES?

El Gobernador del Estado, porque es una función que le compete, pero los integrantes del sector turístico le hemos pedido que sea una persona que tenga experiencia en la industria, que no se trate de un puesto de asignación política, porque eso desvirtuaría la esencia del para qué fue construido.

¿CÓMO SABEN QUE SÍ CUMPLIRÁ?

A través del Consejo Empresarial Turístico que preside don Jorge Escalante Bolio le hicimos saber nuestro interés y convenimos en presentar, llegado el momento, una terna para que se tome en cuenta. Aún no hay nombres en la lista, pero debemos comenzar a reunirnos para ver las opciones, ya que tenemos a personas muy experimentadas que podrían hacer un magnifico papel. Tampoco queremos que traigan a alguien de otro destino, porque cada plaza tiene sus propias características.

¿ES CIERTO QUE YUCATÁN ESTÁ DE MODA, O ES UN SIMPLE SLOGAN?

Es cierto, se ha hecho una buena promoción del destino y figuramos en la mira de muchas empresas interesadas en realizar sus congresos. Tenemos un valor agregado, que es la paz social que prevalece en la entidad, por eso debemos contribuir con las autoridades a mantener ese clima de tranquilidad.

¿CUÁL ES SON OTROS FACTORES A FAVOR DEL DESTINO?

Lógicamente su conectividad aérea, que tengamos comunicación con los principales destinos emisores de turismo de placer y de negocios es muy importante. En este sentido hablamos de Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México.

¿LA NUEVA ZONA ARQUEOLÓGICA, KULUBÁ, QUE SERÁ INAUGURADA EN SEPTIEMBRE SERÁ UN ATRACTIVO MÁS?

Sí, para el segmento que gusta de las ruinas arqueológicas, ya que muchas personas tienen intereses propios para visitar un destino, pero al ser un nuevo corredor turístico claro que puede atraer a nuevos visitantes.