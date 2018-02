Turismo en Yucatán el futuro a nivel mundial

Turismo en Yucatán

Con una inversión de 50 millones de pesos, el empresario yucateco Pedro Humberto Morcillo contribuye con la construcción de tres nuevos hoteles para aumentar la oferta de hospedaje en Mérida, que detonará el segmento de Congresos y Convenciones con la inauguración del nuevo recinto.

En entrevista exclusiva con el Diario La Verdad de Yucatán, señala que la humildad, el servicio y la atención son la clave del éxito en cualquier tipo de negocio, sin importar el giro comercial, aunque recomienda una vez que se adquiere solidez económica, diversificar las inversiones para no apostar todo a un solo producto.

¿Qué le motivó a emprender en el ramo turístico, luego de haberse iniciado en el giro deportivo?

Lo que me motivó es que el turismo es el segmento de mayor futuro a nivel mundial, sobre todo en el caso de Yucatán, ya que está de moda y el nuevo Centro de Congresos y Convenciones traerá una ola de visitantes permanente durante las próximas dos décadas. Mi primer negocio lo inicié a los 17 años y efectivamente comencé en el giro deportivo con una tienda que al tiempo se convirtieron en cinco. Compré algunas propiedades y seguí abriendo otros locales para diferentes negocios. Finalmente, mi hermano me sugirió hacer cuartos para renta, de ahí surgió el primer hotel que está en el centro de la ciudad. Es un hostal de 15 habitaciones para “mochileros”. Así comenzó la aventura de invertir en el sector turístico.

¿Cómo surge el concepto del hotel boutique?

A través del gobierno del estado me enteré de que estaban adquiriendo propiedades para hacer el nuevo Centro Internacional de Congresos y Convenciones, de la avenida Colón, así que decidí invertir en el ramo. El grupo que represento destinará 50 millones de pesos en la hotelería. En diciembre pasado inauguramos el hotel Real San Juan Center que cuenta con solo 19 habitaciones, es un concepto de hotel boutique, en donde cada una de las habitaciones es temática. Ofrecemos al visitante una experiencia única, basada en servicio personalizado, calidad y cuidamos de los detalles porque el mundo está hecho de eso precisamente: detalles. Enfrente tenemos el corporativo y a la vuelta estamos construyendo otras doce habitaciones, pero tenemos contemplado un tercer hotel con 15 habitaciones en el primer cuadro de la ciudad. También adquirimos una propiedad pequeña en la colonia García Ginerés para hacer cinco departamentos y lograr una oferta variada para el turismo con paquetes desde 350 pesos hasta habitaciones de lujo. En total tendremos una oferta de 65 habitaciones.

¿Por qué cambiar de giro si había éxito en el ramo deportivo?

Preferí no seguir creciendo en la rama deportiva, y optar por el turismo porque tiene un gran potencial; desde que salí de la Federación Mexicana de Futbol me he dedicado a trabajar y me he dado cuenta que el turismo a nivel mundial es el segmento en el ramo de las inversiones que tiene mayor futuro, especialmente y en este momento en Mérida. Tenemos muchos atractivos, no solo en materia cultural o arqueológica, también por la paz social que se vive y la gente valora mucho esto, es por eso que en el segmento de turismo de bodas hemos crecido mucho. Incluso, en este hotel tuvimos la oportunidad de hacer un bautizo y cuando comenzamos el proyecto jamás se pensó que tuviéramos eventos sociales.

¿Hay sectores que requieren de conocimientos muy técnicos, en el turístico cualquier persona puede invertir?

Sí. Quien sea puede invertir en turismo. Si tienes una casa con dos habitaciones y está cerca de algún punto de interés lo único que tienes que hacer es inscribirse a la plataforma AirBnB y ellos te mandarán a los huéspedes, aunque claro hay que pagar una comisión, pero si deseas hacerlo por tu cuenta, puedes solicitar una terminal al banco y cobrar con tarjetas de crédito o débito. Una renta de 600 o 700 pesos diarios no está nada mal, sobre todo si hablamos de personas de la tercera edad que no cuentan con pensión pero tienen su patrimonio. Lo único que buscan los viajeros es comodidad, sentirse como si estuvieran en su propia casa.

¿Muchas personas prefieren no dar consejos o revelar sus fórmulas de éxito, por qué usted si las comparte?

Porque debemos ser humildes, ayudar a quién lo pida sin pedir nada a cambio. Las personas envidiosas no crecen; hay que dejar que la ley de la oferta y la demanda trabaje por sí misma porque el sol sale para todos, sólo hay que saber en qué rango estás, cuál es tu nivel de competencia.

¿Se requiere alguna característica para ser gente de negocios?

En los negocios hay que ser agresivos, no tener miedo. Lógicamente ser arriesgado te llevará al fracaso porque no hay un solo empresario que tenga sólo éxitos. Se aprende de los fracasos. Incluso reconozco que en tres veces he quebrado y las tres me he levantado. A mi edad otro fracaso podría ser fatal, pero el tiempo te vuelve consiente y cauteloso.

¿A los jóvenes que les recomendaría?

Deben aprovechar las oportunidades, tomar precauciones, pero no tener miedo. Se tienen que dar la oportunidad de fracasar. Hoy tengo 54 años y cuando tenía dieciocho años puse mi primera tienda de deportes, así que son ya muchos años de experiencia y sin embargo, siempre hay que tener cautela.

¿Tener éxito en los negocios es sinónimo de dejar huella de nuestro paso por la vida?

Sí, pero hay algo más importante y no se mide con valor económico. Durante mi trayectoria he ayudado a muchas personas y creo que esa es una de las consignas que debemos seguir. Como directivo de la Federación Mexicana de Futbol conocí a muchas personas que hoy son figuras internacionales y esa fue mi contribución, ayudar en su momento. La fórmula es dar todo a cambio de nada… Dios sabe cómo se regresará.