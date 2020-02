Truenan las arcas, pagan sanciones y gozan de impunidad

El uso indebido de los recursos públicos en los municipios de Yucatán y el daño patrimonial aumenta no solo porque más de 60 ex alcaldes que ya encuentran denunciados ante la vice fiscalía anticorrupción desviaron en conjunto más de 56 millones de pesos, sino porque además estos “ex servidores” deberán pagar diversas multas económicas.

De acuerdo con los reportes entregados por la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) ésta podrá imponer como medida de apremio a los titulares de los ayuntamientos, tesoreros o representantes legales de las entidades fiscalizadas, personas físicas o jurídicas y auditores externos, multas por el incumplimiento de algún ordenamiento legal, atribución que le otorga el artículo 85 de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán.

Las sanciones sin embargo, no sirvieron de contención para que los ex funcionarios insistieran con conductas en contra de la ley, tal como lo demuestra un comparativo en los últimos tres años fiscalizados.

Con datos de la propia ASEY se sabe que en el 2017 aplicó 55 multas que en suma significan 639 mil 172 pesos, para el 2018 la cantidad de multas se duplicaron al contabilizarse 105 sanciones económicas que significaron un monto total de 2 millones 225 mil 328 pesos, cifra que representa un aumento en multa del 350 por ciento con relación al 2017.

Y si ya los números en multas se habían disparado en el 2018, para el 2019 las multas aplicadas por la ASEY se contaron en 186 –es decir aumentaron en un 80 por ciento- por un monto de 2 millones 421 mil 996 pesos.

De acuerdo a estos datos durante los tres años, los ex alcaldes de Yucatán han utilizado 5 millones 286 mil 496 pesos para pagar multas por sus propias omisiones.

CAUSAS

Entre las causas por las que la ASEY aplicó tal cantidad de multas en los años ya señalados, destacan el que los alcaldes no presentaron el Informe de avance de la gestión financiera; negarse a la solicitud de información para la planeación de fiscalización; faltante en la presentación de las consideraciones a las observaciones, recomendaciones acciones a la cuenta pública revisada; no presentar la solventación al pliego de observaciones previamente formulado por la ASEY, entre otras acciones de omisión.

DOBLE DAÑO

Algunos de los ex alcaldes y ex funcionarios que han sido multados por la ASEY, aunque su deber es pagar dichas multas con recursos de su propio peculio, lo más seguro es que hayan utilizado recursos públicos para hacer frente a las multas, considerando que si fueron capaces de pagar a sus propios familiares ficticias compras de terrenos; “comprar” a proveedores ya muertos e inflar los costos de las obras e incluso pagarlas sin que hubieran colocado al menos la primera piedra, pues la ciudadanía no descarta que el daño patrimonial a las haciendas municipales pudo ser de dimensiones mayores con las “estrategias” de los ex alcaldes y funcionarios para extraer el dinero de la población.

LA QUIEREN LIBRAR

De los más de 60 alcaldes y 4 gerentes de los sistemas municipales de agua potables denunciados en 72 denuncias penales entre 2019 y lo que va de 2020, nueve ex alcaldes han devuelto a las comunas bienes de la administración pública municipal que, incluso habían vendido, como terrenos, dinero en efectivo y automóviles, con la intención de “salvar el pellejo”.

La Auditoría Superior del Estado (ASEY), que encabeza Mario Can Marín, confirmó que hay de siete a nueve casos, que la Fiscalía de Yucatán ya solucionó, porque hubo devoluciones de dinero, había coches que no los habían devuelto a los ayuntamientos y ya lo hicieron, unos terrenos que habían vendido y ya se devolvieron, y hay ex alcaldes que están resolviendo y atendiendo sus casos; sé que hay algunos que han devuelto y “arreglado”.