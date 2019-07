Triumph, la célebre banda canadiense será analizada en la radio de Yucatán

Rigel Solís, director general del corporativo 69 Opichén dijo a La Verdad que este especial dedicado al grupo conformado por el guitarrista Rik Emmett, el baterista Gil Moore y el tecladista y bajista Mike Levine, debió transmitirse originalmente el pasado domingo 7, pero un apagón que afectó toda la zona lo impidió.

El también escritor y gestor cultural comentó que debido a las peticiones de la audiencia que domingo a domingo sigue los especiales de Metalmorfosis, el programa será transmitido este día 14, por lo que recomendó a los riqueros de nuestro estado no perderse el especial que abarcará los principales álbumes del grupo, mismos que son considerados hasta la fecha, como verdaderas piezas de colección.

Este será un especial de dos horas de duración, también se transmitirá por Radio Kaos Rock y Mal de Orines Radio.

Desde su formación en Toronto en 1975, hasta su disolución en 1993, grabaron un total de 10 álbumes de estudio: “Triumph” (1976); “Rock & Roll Machine” (1977); “Just A Game” (1979), “Progressions of Power” (1980), “Allied Forces” (1981), “Never Surrender” (1982); “Thunder Seven” (1984); “The Sport of Kings” (1986); “Surveillance” (1987) y “Edge of Excess” (1993), más el doble en vivo “Stages” (1985).

Tras muchos años de batalla, el trío finalmente logró alcanzar la cima del éxito en los Estados Unidos con el lanzamiento del álbum “Never Surrender” que los llevó a formar parte del US Festival 83 que congregó a más de medio millón de personas en San Bernardino California. Compartiendo escenario con Quiet Riot, Motley Crue, Ozzy Osbourne, Judas Priest, Scorpions y Van Halen, los canadienses supieron canalizar el impulso, aceptando la oferta de MCA Records para firmar por cinco álbumes.

Tras el lanzamiento de “Thunder Seven” y el doble en concierto “Stages” la banda realizó maratónicas giras reclutando al guitarrista y tecladista Rick Santers, pues sus temas nuevos, al ser más elaborados, requerían de al menos un músico adicional en vivo.

No te pierdas este especial que seguramente te hará pasar dos horas de gran entretenimieto.

Ricardo D. Pat