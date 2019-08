Triste porque su mujer lo abandonó, un hombre cumplió su palabra y se suicidó en Mérida

El miedo y el terror se apoderó de un adolescente de 15 años cuando acudió a la casa de su padrastro a buscar ropa, pues además de recoger camisas y pantalones encontró un cadáver, informaron autoridades de Mérida.

El cadáver era de su padrastro, un hombre de 34 años de edad que decidió ponerle fin a su vida luego de estar comentando durante dos semanas que se iba a matar, siendo el motivo su mujer, quien lo había abandonado.

El hombre decidió colgarse al sur de Mérida debido a que su mujer lo abandonó.

Los hechos ocurrieron después de las ocho de la noche al sur de Mérida, en la colonia San José Tecoh, cuando el joven lo encontró colgado de una soga de lavado en una palapa, en la parte trasera del predio del casa del suicida.

El hombre había amenazado en varias ocasiones con matarse tras separarse de la mamá del jovencito, con la que había vivido durante 10 años, pero la mujer de 40 años lo había dejado hace 15 días por problemas de pareja.

Los suicidios en Yucatán siguen al alza, a la semana mínimo una persona se quita la vida.

Tras el abandonado, el sujeto empezó a decir que no quería vivir y tras discutir vía telefónica con su ex mujer ayer martes el hombre tomó la fatal decisión, por lo que ya no contestó las llamadas de su esposa.

En Yucatán hay cinco veces más suicidios que asesinatos. Es difícil que alguien en la entidad responda "no" al preguntarle si sabe de alguien en su entorno que se haya suicidado. Una crisis vieja y desatendida en cada administración. https://t.co/0SEuAdkqqt vía @el_pais — Carlos Escoffié (@kalycho) 18 de marzo de 2019

Después de las ocho de la noche, el joven acudió al predio de su padrastro, pero lo encontró colgado, y aunque cortó la soga y lo recostó, paramédicos que llegaron al lugar de los hechos sólo confirmaron la muerte del sujeto.

El hombre cumplió con su palabra y se suicidó luego de varias amenazas.

Dale clic a estrella de Google News y síguenos

Te puede interesar: Estremece a toda una comunidad de Yucatán la misteriosa muerte de un hombre

Además de paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), al lugar arribaron elementos de la corporación, así como personal del Servicio Médico Forense (Semefo), para levantar el cuerpo.