Trino el caricaturista de visita en Mérida

Trino el caricaturista

Era inevitable, ‘Las Historias Desconocidas de la Conquista’ propicia una sobredosis de carcajadas y es necesario leerlo con precaución. Uno de los caricaturistas y creativos más destacados de nuestro país platica en exclusiva con nosotros para compartirnos divertidos detalles de esta obra totalmente recomendable.

¿Cómo surgió la idea para realizar esta colección de viñetas tan divertidas?

Todo empezó en el 2010 cuando hice el libro de ‘Historias desconocidas de la Independencia y la Revolución’, que lo hice por el Bicentenario y ahora en esta nueva entrega realmente me doy cuenta que necesitaba hacer algo con la Conquista que es algo también divertido, y como tú sabes el libro de la Independencia y Revolución, es el que más se ha reeditado, entonces pues pensé ahora lo que sigue es hacer el de la conquista porque en las escuelas esos libros se los llevan a los chavitos para que lean pero no porque tenga información fidedigna, sino porque los acerca de alguna manera a la historia.

La esencia del libro es causar risa

Exacto, definitivamente este es un libro como siempre le digo a todos los lectores y la gente cuando va a las ferias de libros, yo mis libros no quiero que los tengan en una biblioteca sino que este en el baño de la casa, sobre todo en el baño de visitas, ahí es donde se puede apreciar más.

¿Cómo te inspiras para crear el contenido de tus obras?

Obviamente hay algo que es la disciplina, hay algo también que el dibujo y demás tiene alguna gracia extra, que eso ya se trae, ahora sí que por más que uno practique si no sabes dibujar no lo vas a poder comunicar, básicamente es disciplina de todos los días hacer un chiste, hacer una tira cómica ayuda a que en un momento dado, digo lunes a viernes hacer un tira cómica, a lo mejor la del miércoles no está tan buena, y luego la del jueves vuelve a subir de tono y la del viernes otra vez está chida, hay altas y bajas, pero es la práctica y las ganas de tener buen sentido humor inclusive en los momentos difíciles de uno.

Además, tú eres un ejemplo de alguien que a pese a irle al Atlas sigue teniendo ese buen humor…

(Carcajadas, risas) no bueno, obviamente que ante todo eso uno tiene más sentido del humor porque todos tenemos esa tara mental de irle a un equipo que tienes la esperanza pero terminas dando cuenta de la realidad, así pasa con el Atlas.

¿Qué proceso utilizas para usar las tiras?

Realmente es tener una libretita donde voy apuntando ciertas cosas o ciertos rollos que me van dando ideas, recurrí mucho de historia que leía yo en la primaria, por supuesto internet es inagotable, pero también estos libros que se hicieron en los sesentas de humor sobre la conquista, no recuerdo si de Marco Antonio Almazán, que ya hacían pitorreo de todo esto, de los españoles y cómo poder darle un giro a toda esta parte solemne de nuestra historia que finalmente acaba siendo ídolos a gente que no son tan chidas como Hernán Cortes y Cristóbal Colón que eran realmente unos ojetes nefastos o como los aztecas que eran realmente como los priistas de antes, eran unos ojetes con los Toltecas, con los Mayas, con los Olmecas, eran unos verdaderos conquistadores dentro del mismo cuando indigenista.

Vienes nuevamente a Yucatán a la FILEY

Esta vez no nos invitaron al ‘Jam de Moneros’, Jis se puso triste porque allá tiene a su familia y demás, pero yo estoy contento de hacer este libro porque tengo la oportunidad de ir a las ferias que me gustan y sobre todo a la de Mérida que me fascina, porque además la gente es muy receptiva, siento que también tengo un público que ya me sigue y que la gente de Mérida es gente que tiene en verdad un altísimo nivel de cultura, de leer muchos libros, es una ciudad encantadora, que ofrece lo mejor de este país, que es primero su gente, luego su comida y después el lugar que te ofrece.

¿El relleno negro si lo haz probado verdad?

Por supuesto.

¿Qué nos tienes preparado para la presentación de tu libro aquí en Mérida?

Iré con ideas renovados y con muchas ganas que la gente la pase bien los 45, 50 minutos que duremos en la presentación y con la mano descansada para firmar todos los libros que me pidan.