Tres intensas ondas tropicales rumbo a la Península de Yucatán

Tres ondas tropicales rumbo a la Península de Yucatán

De nuevo se espera una semana de intensas lluvias en gran parte del territorio de Yucatán, pues se espera la llegada de un total de tres nuevas ondas tropicales, sin embargo las lluvias no producirán un descenso en las temperaturas pues seguirán registrándose temperaturas muy calurosas.

La onda tropical número 20 llegará en las próximas horas a Yucatán y dejará potencial de lluvias y tormentas eléctricas de diversa intensidad en los tres estados que conforman la península.

Posteriormente casi llegando al fin de semana se espera la llegada de otra onda tropical y en pleno fin de semana de vacaciones de verano estaría llegando la tercera onda tropical de la semana.

¡Buen día! Antes de salir de casa, consulta cuáles serán las condiciones meteorológicas para este lunes, en el video #Pronóstico de @conagua_clima pic.twitter.com/vw6ndzU7QA — Conagua (@conagua_mx) August 12, 2019

Debido a estos fenómenos se espera que el potencial de lluvias se Mantega durante practicante toda la semana.

El ingreso de aire marítimo tropical, aportará calor latente de condensación y combustible para la formación de tormentas.

Las temperaturas alcanzarán máximas de entre 35° C y 40° C en la Península de Yucatán, en tanto que las mínimas al amanecer serán de entre 20° C y 25° C, de igual manera se pronostican vientos máximos del Este-Sureste y Este-Noreste de 40 km/h, con rachas más fuertes en las costas.

En los últimos días las lluvias han dado un breve descanso a los yucatecos, pues no se han dejado sentir con la misma intensidad de los días pasados.

Debido a los chubascos que se esperan las autoridades competentes hacen un llamado a la sociedad a tomar sus precauciones al salir de sus casas y conducir.