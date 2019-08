Tres casos de hepatitis C en el estado de Yucatán

El presidente del club rotario Mérida, Alejandro Rivas Pintado, comunico que se aplicaron 4 mil 200 pruebas reactivas en todo el Estado, detectándose en tres meridanos casos positivos las cuales serán canalizadas a laboratorios que confirmarán si son realmente portadores del virus.

“Con la reciente campaña realizada, podremos ayudar a que las personas detectadas a tiempo tengan una mejor calidad de vida, con un tratamiento oportuno, pues de acuerdo con especialistas, el país cuenta con medicamentos necesarios para tratar esta enfermedad, con lo que se ofrece una cura mayor al 95 por ciento, si se lleva a cabo la detección temprana”.

Club Rotario, impulsa el cuidado de la salud en el estado de Yucatán.

Mencionó que los grupos más vulnerables de contagio para este padecimiento son a quienes se les practicó algún procedimiento invasivo antes de 1995, los usuarios de drogas intravenosas, los hijos de madres portadoras del virus, personas con tatuajes o piercings, y los pacientes en tratamiento de hemodiálisis o hemofílicos.

“La Secretaría de Salud estatal ha informado que el principal problema de la hepatitis C en Yucatán radica en que mucha de su población no ha sido diagnosticada, y pues la enfermedad es asintomática, y el 85 por ciento de los casos se detecta en su fase crónica, lo que no ayuda mucho”.

Por ultimo exhorto a la población a realizarse chequeos continuos, para detención y tratamiento oportuno, ya que se sabe que esta enfermedad es mortal, pero si se detecta a tiempo, el portador puede tener una buena calidad de vida por muchos años con el tratamiento correcto.