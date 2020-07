Trasciende mensaje de alcalde de Yucatán a medios internacionales

Como anunciamos en días pasados, el Alcalde de Motul, municipio de Yucatán, generó suma controversia en redes sociales por el mensaje que envió al Gobierno Federal y ha sido tan polémico su mensaje que medios internacionales lo han entrevistado.

A través de una entrevista virtual que sostuvo con Luis Fernando del Rincón, en el programa conclusiones de CNN en Español, el alcalde de Motul, Roger Aguilar Arroyo manifestó que el municipio registra más muertes que no aparecen en los cifras oficiales.

Según dijo Aguilar Arroyo, hay un subregistro de personas que mueren en sus casas, ya que asegura que hay habitantes de Motul que han tenido Covid-19 y mueren en el interior de sus casas, sin que se le haga la prueba.

De igual forma dejó claro que en la cifras oficiales, Motul registra 13 decesos por Covid-19, los cuales tienen en sus actas de defunción que por eso motivo perdieron la vida, sin embargo, más de 50 personas que han perdido la vida con las características antes mencionadas son un posible foco de contagio.

El alcalde asegura que la más de 50 personas han fallecido en sus casas.

La preocupación crece ya que al no reportar las muertes por coronavirus, no se siguen los protocolos recomendados para tratar difuntos, lo que lleva a que no se les incinere y tengan un funeral, haciendo más grande la propagación del virus entre las personas que acuden a los funerales, que abren los ataudes y se despiden de sus seres queridos.

Covid-19 en Yucatán

Previó a la entrevista que realizó Luis Fernando Rincón a Roger Aguilar Arroyo, el programa de noticias de CNN en Español, el conductor compartió fragmentos del mensaje que envió el Alcalde de Motul al Gobierno Federal y dejó claro que ha intentado ponerse en contacto con las autoridades federales para conocer su postura con respecto al polémico mensaje sin obtener resultados.

El reportero cuestionó como se está manejando la emergencia sanitaria en Yucatán e invitó a Mauricio Vila a una entrevista.

Cabe mencionar que durante la entrevista el periodista Luis Fernando cuestionó porque el Gobierno Estatal que dirige Mauricio Vila Dosal se niega a poner el semáforo rojo pese a las recomendaciones del Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López- Gatell, si según el propio Gobernador todavía hay capacidad hospitalaria.

Ante esta interrogante, el Alcalde de Motul explicó que la situación ya se desbordó, que al comienzo de la emergencia sanitaria, como municipio, se solicitaba una ambulancia para el traslado de pacientes, sin embargo la situación es tan difícil, que incluso el mismo Ayuntamiento ha tenido que trasladar a sus propios pacientes.

El alcalde dejó al descubierto lo que se vive en Yucatán.

De igual manera explicó que el hospital temporal habilitado del Siglo XXI, sólo sirve para atender a pacientes convalecientes y explicó que el hospital de Motul, es un hospital que alberga atención a más de 16 municipios en la zona y atiende a cerca de 200 mil usuarios, además que es un hospital de segundo nivel y no reciben a los pacientes y ante la gravedad de la situación, optan por llevar a sus pacientes personalmente a los hospitales de la capital yucateca.

Según dijo Aguilar Arroyo, las autoridades estatales han exhortado a las autoridades municipales a no realizar traslados a Mérida y se comprometen a dar seguimiento a los pacientes, sin embargo esto no sucede.

El mensaje del alcalde fue para pedir una mejor dirección sobre la política del Gobierno Federal con respecto a la emergencia sanitaria.

Por su parte Aguilar Arroyo manifestó que dona un terreno de su familia para que las autoridades federales pongan un hospital para la atención de pacientes con Covid-19 y otros padecimientos, ya que externó que se ha dejado de brindar atención a otras enfermedades e incluso dijo que mujeres embarazadas han dado a luz en sus casas, al no conseguir atención en los hospitales.

Finalmente el alcalde de Motul manifestó que no ha recibido ninguna respuesta con respecto a su polémico mensaje que se volvió viral en redes sociales y trascendió en la prensa internacional.

