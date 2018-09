Tras feminicidios, exigen no violencia a mujeres en Yucatán

Ante los últimos acontecimientos que se han dado en la entidad como la muerte de la niña Ana Cristina de Tahdziú y Marcela, una mujer embarazada de cinco meses en Kanasín, así como el intento de violación a una niña al sur de Mérida, un grupo de mujeres, en su mayoría, se reunió ayer en el Palacio de Gobierno para alzar la voz y pedir el Yucatán de antes.

Fue a través de las redes sociales donde convocaron la concentración, pidiendo que Yucatán vuelva a ser pacífico, pues recientemente se han dado a conocer varios acontecimientos que, según las manifestantes, les han “sembrado” miedo.

Vecinas de varias colonias del sur y poniente de Mérida fueron los que se concentraron en dicho punto a las ocho de la mañana y con un cartelón que decía: “Basta de violencia contra la niñez, mujeres y familias”, expresaron su sentir a las autoridades.

La activista Ligia Canto Lugo, madre de Emma Gabriela Molina Canto, quien fue asesinada el año pasado, comentó que: “Nos unimos porque los miembros de la sociedad tenemos que movernos y pugnar para que la violencia que está perneando en todo en nuestro estado sea erradicado”.

Luego agregó que: “Hay que implementar mecanismos de prevención y todo lo que sea necesario para tener paz. Leemos muchas cosas que están pasando y, además, también vemos con preocupación lo que se encuentra ocurriendo en otros lados y no queremos que llegue hasta acá. Queremos el Yucatán pacífico, el que era antes”.

Por su parte, Diana Maldonado comentó que ella se unió a esta concentración ciudadana, como le llamaron, porque ella tiene hijos y tiene temor que les pase algo cuando salgan a jugar a la calle con sus vecinitos.

“La verdad es que nos preocupa mucho que les pase algo, algunos amigos de mis hijos se quedan solos porque sus papás trabajan, pero no porque no es mi hijo, no voy a estar pendiente. Tenemos que apoyarnos. Yo tengo muchos pequeños”, contó.

La señora igual comentó que las leyes deberían ser más duras y severas con la gente que hace daño. “Esto para de que de nuevo sea un Yucatán tranquilo y seguro, así como presumen las autoridades ahora”.

_Kattia Castañeda