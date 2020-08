Tras 6 feminicidios en 2020 propondrán activar la Alerta de Género en Yucatán

De seis feminicidios que han tenido lugar en Yucatán en lo que va del año, los últimos dos tuvieron lugar en el transcurso de una semana lo que no solo impactó a la sociedad sino que reavivó la discusión sobre la falta de políticas y medidas eficientes por parte del gobierno del estado que realmente protejan a la mujeres.

El feminicidio más reciente tuvo lugar en Kanasín y es aún investigado. De acuerdo a información de la Fiscalía de Yucatán aún no se ha detenido al responsable.

La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) es un mecanismo del gobierno federal de protección de los derechos humanos que consiste en una serie de acciones preventivas de seguridad y justicia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en los territorios donde sea activada.

La solicitud para activar la Alerta de Género en Yucatán tras los feminicidios debe ser evaluada y dictaminada.

En entrevista con un medio local la investigadora de la UADY Gina Villagómez Valdés aseguró que junto a otras activista propondrá la activación de la AVGM en Yucatán a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim).

Activistas señalan falta de plan estatal para erradicar los feminicidios en Yucatán.

A nivel estatal se ha criticado duramente el actuar de la Secretaría de las Mujeres ya que además de no contar con políticas públicas ni difundir información sobre la violencia, particularmente en el interior del estado, no ha aplicado ningún plan emergente para atender el preocupante incremento de feminicidios durante la pandemia.

En ocasiones anteriores que se ha solicitado la activación de la alerta estas no han procedido tras no cumplir con los requerimientos, sin embargo de acuerdo a Gina Villagómez difícilmente el gobierno estatal tendrá la voluntad para actuar si no es monitoreado.

“Es necesario que venga otra instancia a supervisar y evaluar las políticas implementadas, la sistematización de los datos y las acciones emprendidas, porque nosotras, que somos parte del Comité de Vigilancia, no tenemos ninguna información”, señaló la investigadora de la UADY.

