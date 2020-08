Transportistas de Mérida piden que camiones vayan llenos o mayores subsidios

Empresarios camioneros de Mérida ya han hecho una propuesta al Gobierno de Yucatán, la cual es que los camiones vayan llenos o que se les de mayor subsidio, debido a que ya no tienen para el combustible.

Un alto mando de la empresa Micro Expreso Urbano comentó que la propuesta a la autoridad está en que los asientos estén ocupados y algunas personas paradas, pero distribuidas en a lo largo del camión.

No se habilitan más camiones de rutas del norte de Mérida porque no sale el costo.

Sin embargo, señaló que todos los pasajeros deberán usar cubrebocas y caretas como medida de prevención, además de que los empresarios de Mérida seguirán con las estrictas medidas de desinfección.

El alto mando explicó que el gobierno del estado les está pidiendo a los empresarios que los autobuses coloquen paños acrílicos o plásticos entre asiento y asiento, pero es incosteable, según los transportistas.

“Quieren que pongamos paños de acrílico o plástico entre asientos, pero es algo incosteable; no tenemos liquidez”.

Indicaron que esos paños de acrílico serían una fuente de contagio de Covid-19 por el contacto con las personas, por lo que para ellos la mejor opción es que los autobuses circulen con las ventanas abiertas.

No hay más camiones en Mérida porque no deja

Respecto al tema del por qué no se aumenta el número de autobuses en las rutas del norte, el empresario comentó que no sale el costo de operación, siendo ese el factor por el cual no hay más unidades.

Aunque transportistas piden camiones llenos, la realidad es que esta acción ya se hace.

Asimismo, mencionó que es necesario que les aumenten el subsidio que reciben o que el gobierno otorgue un subsidio adicional, pero con un porcentaje bien definido porque actualmente se los dan en variables.

Explicó que actualmente contrabajo le dan mantenimiento a las unidades, lo que ha hecho que no tengan dinero para pagar el costo del combustible ni se puedan renovar las unidades por falta de ingreso.