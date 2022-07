Transporte público de Mérida, el tercero más seguro a nivel nacional

El transporte público de Mérida es el tercer sistema más seguro de todo México, destacó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a través de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).

El documento publicado el pasado martes, con base en datos recabados durante el segundo trimestre de 2022, señala que en la capital yucateca el 71.2 por ciento de los usuarios del sistema de transporte público se siente seguro al viajar en las unidades de pasajeros, contra un 28.8 por ciento que considera esto como inseguro.

La percepción de inseguridad en el transporte público de la capital yucateca solamente está por debajo de las ciudades de Piedras Negras, en Coahuila y Tepic, en Nayarit, donde únicamente el 26.7 y 28.5 por ciento de su población mayor de 18 años, respectivamente, señaló sentirse insegura a bordo de una unidad del transporte público urbano.

Cabe destacar que durante el segundo trimestre de 2022, la percepción de inseguridad en el transporte público de Mérida disminuyó, pues entre enero y marzo fueron el 29.6 por ciento de los encuestados por el Inegi, los que dijeron percibir algún tipo de riesgo a bordo de las unidades.

La ENSU indica que además de las tres ciudades mencionadas, otras localidades como La Paz, Los Cabos, Durango, Puerto Vallarta, Saltillo, San Pedro Garza García y Tampico, muestran porcentajes menores al 48.5 por ciento en cuanto a la percepción de inseguridad en el transporte público.

Por el contrario, el Estado de México y la Ciudad de México es donde se percibe el mayor porcentaje de inseguridad a bordo del transporte público, pues en municipios como Cuautitlán Izcalli, Atizapán, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Neza, Toluca y Naucalpan, al igual que las alcaldías de Coyoacán, Tlalpan, Xochimilco, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Milpa Alta y La Magdalena Contreras, reportaron niveles de inseguridad por arriba del 75 por ciento de los usuarios.

Seguridad en el transporte público de la Península

Usuarios del transporte público de Mérida consideran el servicio como seguro

En el caso de la Península de Yucatán, el transporte público mas inseguro, según la percepción de los usuarios, se encuentra en la ciudad de Cancún, del municipio de Benito Juárez, con un 68.9 por ciento de los usuarios que viajan con esta sensación.

Le siguen Chetumal con el 57.5 por ciento, Ciudad del Carmen con el 54.2 por ciento y Campeche con el 40.7 por ciento de los usuarios que perciben inseguridad en el transporte público, según lo publicado por el INEGI.

Usuarios seguros

Fallas mecánicas, tiempo de espera y exceso de velocidad, lo reprochable en Mérida

En Mérida la mayoría de los usuarios asegura que utilizar el transporte público a cualquier hora del día es seguro. Estudiantes lo usan para llegar a la escuela, adultos para acudir al trabajo y hay hasta quien se sube con el mandado completo a las unidades que recorren la ciudad.

“Nunca he tenido algún inconveniente y han sido muy pocos los camioneros que considero que manejan mal, además las unidades normalmente se ven en buen estado”, destacó Silvana Hobak, estudiante de licenciatura que diariamente aborda dos unidades para acudir a la escuela.

La joven universitaria señaló que más allá de sentirse insegura, lo único que le cambiaría a las rutas de transporte público de Mérida sería una mejor conectividad con distintos puntos de la ciudad y mayor número de unidades, para aminorar los tiempos de espera.

“Si lo comparamos con otras ciudades, hasta ahora no me ha tocado vivir una situación de delincuencia o acoso a bordo del camión, sí he visto que lo publiquen en redes, pero creo que son muy pocos los casos, no como en el centro del país que veo diario hay un asalto”, abundó Julia Camacho, trabajadora de un supermercado y usuaria consecutiva del transporte público.

De igual forma, Javier consideró que se puede abordar cualquier ruta de transporte público sin correr riesgo, pues él viene de Hoctún a la ciudad y a pesar de no utilizar todos los días las unidades, siempre encuentra un buen trato y alguien que le ayude a llegar a su destino.

De manera generalizada, los usuarios comentaron que las situaciones más inseguras que les ha tocado enfrentar a bordo de una unidad del transporte público de Mérida, es que la unidad sufra una falla mecánica durante el servicio, que una persona vaya ingiriendo alguna bebida alcohólica, que el chofer exceda los límites de velocidad o algún acto de acoso por parte de otro pasajero.

