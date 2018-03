Transparentan sesiones de Cabildo

Debe publicar las órdenes del día el Ayuntamiento hasta 3 días antes

Las sesiones del Cabildo meridano serán ahora más transparentes luego de que, tras varias semanas de buscar los canales, la agrupación Wikipolítica en Yucatán consiguió que las ‘órdenes del día’ sean publicadas en el sitio web oficial del ayuntamiento de Mérida hasta con tres días de anticipación. Juan Iván Cruz Tut, a nombre de quienes integran la agrupación, dijo que este logro, traerá el beneficio a todos los habitantes de la localidad para que consulten desde cualquier dispositivo, la ‘orden del día’ de la sesión próxima, porque en ese documento se plasman todos los asuntos que se habrán de discutir, y conociendo esta programación cada ciudadano, o grupo de ciudadanos, podrán acudir al recinto del cabildo para escuchar según sea el tema de su interés. En las sesiones de cabildo se aprueban los proyectos de trabajo, los presupuestos, la compras, donaciones, entregas de beneficios, construcción de obras y hasta ahora la población ha ignorado cómo se distribuyen los presupuestos y cuáles son los criterios para aplicarlos, así como a quién o a quienes va a beneficiar y porqué.Además de ignorar todo lo anterior, los ciudadanos tampoco reciben información de los plazos en la ejecución y terminación de las obras y proyectos y a ellos se debe en gran parte, dijo, la gran cantidad de conflictos que se van formando. Cruz Tut dijo que al publicarse con tres días de antelación la programación de la Sesión de Cabildo próxima a efectuarse no tendría que ser obligatoria si el ayuntamiento de Mérida, y los 105 restantes, cumplieran con las disposiciones en la Ley de Gobierno de los Municipios y de todas las disposiciones en materia de transparencia. Lo que sigue, dijo es que ahora se abran las puertas de cabildo para dar voz y voto a los ciudadanos, que de una forma u otra se vean interesados afectados o beneficiados con lo que se acuerda en las sesiones y en Wikipolítica vamos a seguir trabajando para conseguirlo. La medida se podría replicar, en todos los demás municipios, es especial en aquellos que han demostrado inercias para transparentar las acciones y acuerdos que se toman en las sesiones de Cabildo, a pesar que la ley ya citada indica que éstas deben ser abiertas y públicas.En otras ideas, el representante de Wikipolítica Yucatán recordó que luego del triunfo de la llamada ley “Sin Voto No hay Dinero”, impulsada por el jalisciense Pedro Kumamoto, en otros Congresos del país como el de Nuevo León ya ha sido propuesta la iniciativa y se planea que antes de finalizar el año, se haga lo conducente en los Congresos de Yucatán y Quintana Roo.‘Siempre he creído que la transformaciones vendrán de las personas que se organicen y decidan tomar el futuro en sus manos’ Adrián Gorocica Rojas Integrante de Wikipolítica Yucatán3 Días de anticipación para conocer temas de Cabildo 106 municipios tiene Yucatán 105 debería adoptar la iniciativa