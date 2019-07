Transparencia y garantía de donde se aplican los recursos: Ivonne Ortega

“Si seguimos haciendo lo mismo que nos llevó a la derrota, vamos a tener los mismos resultados”

Al participar en el encuentro nacional del Movimiento Territorial del PRI, la candidata Ivonne Ortega Pacheco afirmó que el partido debe conducirse con total transparencia en el manejo de sus recursos; comprometiéndose que cada Sector y Organización del PRI maneje sus propios recursos, “para el sector y para la capacitación”, y garantizar así en donde se aplican los recursos.

“Una de las cosas que vamos a garantizar Pepe y yo, es que cada Sector, que cada Organización, maneje sus propios recursos, para el sector y para la capacitación; Tenemos que tener total transparencia y tener la garantía de saber en donde se aplican los recursos”, puntualizó.

Ivonne Ortega y Pepe Alfaro dieron respuesta a las preguntas realizadas a lo largo del encuentro con el MT, destacando su convicción de pertenecer al PRI y rechazando los rumores y la guerra sucia, que apuntó, solo buscan confundir a la militancia.

Formula de Ivonne Ortega y Pepe Alfaro, van por la dirigencia del PRI Nacional.

“Estamos aquí, porque amamos al PRI igual que ustedes”, reiteró Ortega Pacheco, quien afirmó también que los procesos internos no dividen; “Soy producto de 4 procesos internos. Los procesos internos lo que dan es la oportunidad de participar y de decidir por la mejor opción”, apuntó.

“Vamos a hacer una dirigencia en equipo con todos ustedes”, afirmó.

Por su parte, al hacer uso de la palabra, su compañero de fórmula reiteró que no están compitiendo inocentemente o con ingenuidad, y afirmó que al igual que todos los priistas, “queremos la unidad, pero insistimos, la unidad que se basa en el respeto a militancia”.

Al responder también a las preguntas hechas durante el encuentro, “Pepe Chon” detalló que “cuando hablamos de línea, no estamos atacando a nadie, estamos atacando algo; un fenómeno que ya tenemos que desterrar”.

“Cuando hablamos de cargada, de dedazo, de imposición, de amiguismo, de compadrazgo, no estamos dividiendo al partido; estamos señalando” y pidió que “seamos honestos, no podemos dejar que haya una tendencia de cargada, de línea, de imposición. Bueno, sabemos lo que pasa”, puntualizó.

Ivonne Ortega y Encarnación Alfaro afirmaron que “nosotros no queremos un PRI dividido, por su puesto que no. No estamos de pleito con nadie” agregando que no habrá ningún problema si se respeta la legalidad, si no hay intentos de fraude, si se respeta la voluntad de la militancia.

Recordaron que a la fecha, la Comisión Nacional de Procesos Internos no ha resuelto las propuestas de que se cuente con observadores electorales para la jornada electiva, así como de una cadena de custodia para los paquetes electorales.

Finalmente reiteraron la importancia de que se permita contar con representantes en las mesas de votación, toda vez que, explicaron, a la fecha “a solo unos días de la elección, no sabemos donde van a estar las mesas.”