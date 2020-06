Trágica muerte en Yucatán: Sale por comida y se ahoga al cruzar una inundación

Una trágica muerte se vivió en Yucatán, ya que un hombre que salió de su casa para buscar comida, murió ahogado al cruzar una inundación, así lo informaron autoridades de Yaxcabá, al oriente del estado.

De acuerdo con lo que se pudo averiguar, el pasado 5 de junio, un hombre, identificado como Jorge V.B., de 38 años de edad, así como su vecino, ambos de la comisaría de Santa María, salieron por comida.

El hombre que murió ahogado en una inundación de Yucatán no sabía nadar, se averiguó.

Los hombres sabían que era arriesgado salir, pero no tenían otra opción, ya que no de no hacerlo, sus familias no comerían ese día, pero lo que nadie imaginó es que esa salida terminaría en una tragedia.

Ese día, Jorge y su vecino, identificado como Alberto T.D., de 54 años, salieron a buscar comida a la comisaría de Kancabdzonot, también de Yaxcabá, pero al llegar al kilómetro 3 vieron una inundación.

Pese a esta señal de alerta, los hombres intentaron cruzarla, pero Jorge no avanzó mucho y desapareció en la laguna, debido a que se hundió, pues el agua tenía una profundidad de tres metros y no sabía nadar.

Cruza inundación y se ahoga en Yucatán

Al ver que su vecino no salía del agua, Alberto acudió en su auxilio y logró rescatarlo, pero ya muerto; lo llevó a la orilla del camino y avisó de la tragedia a las autoridades de Yucatán, así como a su familia.

El hombre ahogado en una inundación iba a buscar comida a un pueblito de Yucatán.

Alberto confesó que no sabía que su vecino no sabía nadar, además de que éste nunca lo dijo antes de meterse al agua, situación que hubiese cambiado su suerte y tal vez no hubiera muerto ahogado.

Yaxcabá fue uno de los municipios con mayores afectaciones por el paso de la tormenta tropical "Cristóbal", ya que varias de sus comisarías quedaron inundadas por las fuertes lluvias que hubo.