Tragedia familiar: hombre se infarta tras perder a su hermana y enterarse de la muerte de otro hermano en Chicxulub

Una verdadera tragedia vive una familia yucateca, específicamente en Chicxulub, ya que en dos días perdió la vida un hombre y su hermana, que murió de un infarto fulminante; un tercer hermano se encuentra internado y grave porque también sufrió un paro cardiaco al saber las noticias que ahora tiene al resto de la familia en vilo y orando por su recuperación.

Y aunado a esto, los vecinos afirman que la misma familia tuvo otro deceso semanas atrás.

Horas más tarde, el tercer hermano no resistió las noticias acumuladas que le dieron los médicos y también sufrió un ataque cardiaco, generando temor en el resto de la familia. Y aunque éste no perdió la vida , su estado de salud se reporta como grave y tiene consternado a todo el pueblo.

La comunidad del puerto de Chicxulub se encuentra sorprendida, pues incluso algunos aseguraron que hace algunas semanas la familia de los hermanos sufrió otra muerte entre su círculo más cercano, pero aclararon que no se trata de coronavirus aunque no saben cuál fue la causa de los decesos ni si se harían servicios fúnebres, toda vez que por recomendaciones de las autoridades sanitarias es mejor no hacerlos, porque así se evitarían las reuniones que en estos momentos son riesgosas por la pandemia actual.

Te puede interesar: Maestra yucateca diseña cubrebocas para facilitar comunicación a personas sordas

Y es que también se informó que un tercer hermano primero recibió la noticia del fallecimiento del hombre y horas después le comunicaron que murió su hermana; tras la fuerte impresión sufrió un infarto. Al hombre lo tuvieron que trasladar a una clínica a bordo de una ambulancia para su pronta atención.

Los tres hermanos son adultos, todos están casados y tienen hijos. En Chicxulub, los vecinos comentaron que hace un mes, falleció otro hermano de esa familia, lo que ha causado consternación en ese puerto.