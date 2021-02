Tragedia familiar en Mérida: Madre e hijo claman ayuda, son diabéticos

La pandemia de coronavirus en Mérida, sigue sacando lo mejor de la sociedad pero también las más tristes tragedias familiares.

Como la de la señora Rosa Puc Balam de 54 años de edad, quien junto a su hijo pasa por momentos muy difíciles.

Una desesperada madre narra su tragedia en una carta

Los dos son diabéticos y debido a la contingencia sanitaria, el hijo identificado como Joaquín Catzim Puc, de 28 años, se quedó sin empleo y sin ingresos para comprar medicinas.

En una desgarradora carta dirigida al público en general, la mujer y su hijo apelan al buen corazón de los yucatecos para tener sus medicinas.

Pide medicamentos para ella y su hijo

“Soy una señora diabética y con la presión alta y le hago un llamado al público en general. No tengo quien me ayude porque también mi hijo que me ayudaba, es diabético y cayó enfermo y por la contingencia no tiene trabajo”, afirma en la carta la afligida mujer.

“Pido por favor si alguien tiene la insulina Lantus glargina de 100 U/ml, es la que necesita mi hijo y me urge porque ya no tiene. Su servidora usa pastillas Trayenta 5 mg”, agrega.

Por desgracia, la CFE cortó la luz en su vivienda por un adeudo de mil pesos

El caso que llegó hasta La Verdad Noticias, es una verdadera tragedia familiar, ya que no han podido recibir apoyo de ninguna índole dado que la casa que habitan adeuda mil pesos a la CFE.

Por tal adeudo la luz les ha sido suspendida e incluso hay días en los que no tienen nada de alimentos que llevarse a la boca y en su condición de diabéticos la falta de alimentos podría complicar su salud en general.

Para todos aquellos que deseen ayudar a esta madre y a su hijo, puede acudir a su domicilio ubicado en la calle 60 #534 entre 187 C y 191 de la colonia Guadalupana en Mérida, o marcarle a Joaquín al 999 544 7450.

