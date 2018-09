Trafican con plazas de maestros en Yucatán

Como en cada inicio de curso escolar hay quejas reiteradas de tráfico de plazas magisteriales, principalmente en el nivel básico, que incluye primarias y secundarias, que no son investigadas y en las que maestros perjudicados acusan negligencia de las secciones 57 y 33, una federal, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, y otra de la Secretaría de Educación estatal.

Los docentes señalan que es un calvario, si no tienen los “contactos adecuados” o “separan” una plaza, laborar cuando terminan la carrera. Aseguran que el tráfico de plazas es una práctica común, principalmente en el nivel básico, donde se pagan entre 50 y 80 mil pesos por asegurar dar clases en una escuela en Mérida o área conurbada y evitar los traslados a municipios lejanos.

Los principales afectados por esta práctica son los maestros recién egresados, no importando si lograron un lugar destacado en el examen magisterial para concursar por una plaza, pues, si no hay los contactos adecuados pueden terminar, como acusa una docente, en una escuela de alguna comisaría de Halachó o Chemax, a donde deben trasladarse para vivir al menos cinco días a la semana, con el consiguiente perjuicio económico.

Además, afirman, debería seguirse el criterio de mayor puntuación en el examen para los nuevos maestros, pero que en lugar de otorgar las plazas por el logro en la prueba les ofrecen contratos de un año, para dejar disponibles los lugares a privilegiados o a quienes puedan pagarlos.

El mismo criterio se toma para los municipios cercanos a Mérida y en la misma, pues prácticamente son separados hasta con un año de antelación.

Sin plazas

Hay casos en los que aunque presenten el examen el número de plazas es cero, pero si no lo presentan no tienen ninguna forma de alcanzar un lugar en el futuro. En el caso de Psicología el número de plazas no supera las 30, pese al gran número de escuelas, y en esta ocasión se desestimó a los nuevos maestros con el argumento de que se otorgarían lugares a quienes presentaron el año pasado, sin justificar algún número de cupos, ni que esté reglamentado, por lo que maestros aseguran que hay “jineteo” con la anuencia de los sindicatos.

Hay escuelas que tienen vacantes para maestros, pero con el pretexto del “techo financiero insuficiente” no cubren esas plazas, comentan profesores, sino que pagan contratos, los cuales son menores en sueldos y no incluyen las prestaciones de ley y ponen en la indefensión a los docentes, sin que los sindicatos hagan algo.

Partidas de sueldos, bonos depósitos especiales, como el Buen Fin, supuestamente la SEP los entrega desde noviembre, pero la delegación local los libera hasta diciembre, sin que se sepa el destino o propósito de la tardanza del pago.

Se transan las vacaciones

Profesores que están desde hace años en espera de una plaza afirman que sus contratos muchas veces son ilegales, pues comienzan en septiembre y terminan en diciembre, para no pagarles el período vacacional.

“Lo mismo pasa en Semana Santa y en verano, nuestros contratos se truncan durante esos lapsos en los que la SEP dictamina que no habrá actividades”, dice una maestra de primaria.

Para quienes tienen base en el ramo federal las cosas tampoco van bien, pues los días festivos, vacaciones y apoyos de carrera magisterial no les son entregados en tiempo y forma, sino que pasan varias semanas.

Permutas

Los cambios de sede de maestros también tienen su beneficio para los sindicatos, pues no basta ahora solamente “arreglarse” con el profesor con quien se haría la permuta, sino que tiene que pasar por el sindicato, donde dependiendo la cercanía a donde se desee trabajar es la “cuota”.

Quienes se quejan o denuncian son “congelados”, y deben esperan al cambio de líder sindical o de Educación para destrabar su “problema”, o buscar a alguien que le “arregle el inconveniente”.

Estos problemas también alcanzan a los administrativos, como sucedió con una asistente, a quien de inicio la enviaron a una escuela primaria del sur de la ciudad, pero a unos días de presentarse le dijeron que no había ninguna vacante para ese puesto en el plantel y la enviaron de vuelta a la SEP, donde le informaron que ahora debería trabajar en Kanxoc, a más de dos horas y media de Mérida. Impugnó la decisión y fue “congelada”.

Los docentes, estatales y federales, aseguran que están en un estado de total indefensión.