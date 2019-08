Traen de regreso a Mérida lo mejor de Queen

La banda liderada por Pablo Padín, Ezequiel Tibaldo, Francisco Calgaro y Matías Albornoz presentarán un show ambicioso que recrea todas las etapas de la carrera de Queen, con énfasis en el concierto de Live Aid de 1985, esa connotada presentación incluye los mejores 28 éxitos de la banda británica más importante de la historia. Qué mejor lugar para llevar a cabo esta convivencia sagrada a través de este magno concierto que el Foro GNP Seguros, donde Dios Salve a la Reina se presnearán el próximo vierenes 30 de agosto.

Dios Salve A La Reina celebra la creación de un nuevo concepto en espectáculos, esta vez orientado para los espacios masivos, donde propone una recorrida sin respiro por la carrera de Queen desde 1973 a 1995, con temas para emocionarse como “Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock You” o “We Are The Champions”.

Consagrada como nunca antes, la banda asumió nuevos desafíos, compartir escenarios con artistas de la magnitud de Aerosmith, The Verve, Erasure y tocar para públicos más diversos llevándola música de Queen a la masas como era el deseo de Freddie Mercury.

El espectáculo se ha presentado en varias los países de Chile, Argentina, Madrid, Moscú, Río de Janeiro y México.

“Dios Salve a la Reina”, el grupo que ha sido calificado como “El mejor Queen después de Queen”, de acuerdo con la revista The RollingStone, en efecto, es considerado el mejor tributo a la Queenmanía y con gran alegría para los fanáticos de la emblemática banda británica, supieron que los músicos argentinos que les rinden tributo que retornarían a México en este 2019 para presentar un show que hará viajar por el tiempo al recordar los grandes temas de la exitosa banda británica, comandada por Freddy Mercury.

Pablo Padín, quien impresiona por su parecido físico y vocal con Freddie Mercury, ha comentado en diversas entrevistas que ellos siempre se brindan en el escenario realizando un repaso a una selección de los mejores temas de la reconocida formación británica Queen, a quien tratan de emular en el escenario con muy buenos resultados, a tenor del éxito que cosecha en sus actuaciones por el mundo.

Es un retorno muy oportuno, porque el éxito mediático de la película “Bohemian Rhapsody”, la fiebre por escuchar la música de Queen se disparó a nivel global y los roqueros de Yucatán no fueron la excepción, pues las salas en las que se exhibió el filme dirigido por Bryan Singer y Dexter Fletcher y protagonizada por Rami Malek, estuvieron completamente llenas.

Dios Salve a la Reina, propone un espectáculo especial con un show completamente renovado, con una puesta de iluminación y escenografía impresionante, además de un set list que abarca toda la extensa carrera de Freddie Mercury con Queen y como solista.

Debemos recordar que la anterior visita de los artistas a Mérida resultó muy exitosa, con una muy buena entrada, una recepción deliciosa por parte de la gente que coreó con ellos cada uno de los temas interpretados, así que esta segunda visita representa la oportunidad de verlos en vivo y también para quienes quieran vivenciar nuevamente la espectacular experiencia de verlos nuevamente.

Ricardo D. Pat