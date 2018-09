Trabajaremos por un gobierno ciudadano y humano en Mérida: Renán Barrera

Al rendir protesta como alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, se comprometió a crear un gobierno humanista, cuidar nuestros recursos ambientales y urbanos; instrumentar nuevas formas de movilidad y garantizar servicios públicos de máxima calidad.

En el marco del evento al que asistieron representantes del sector empresarial, académico, político y social, destacó que trabajará con su equipo para promover una sociedad igualitaria y solidaria para con los grupos vulnerables.

Puntualizó el desarrollo humano sustentable en materia de educación, vivienda, salud y empleo, así como ampliar la autogestión de la sociedad civil, además de reconocer y ampliar los derechos humanos y culturales.

En su mensaje dijo que se privilegiará la transparencia y el ejercicio gubernamental democrático con mística en el servicio; la planeación de mediano y largo plazos para avanzar con seguridad hacia el futuro y mejorar los niveles de seguridad pública.

“Son muchas las cosas que hemos logrado juntos. ¡Son más los retos que aún nos hace falta superar! ¡Mucho lo que tendremos qué hacer, más lo que debemos esforzarnos, pero me anima el deseo de ver a nuestra amada Mérida cada vez más florida y musical y tengo la certeza de que cada meridano pondrá en esta bella tarea todo su corazón!”, dijo.

Resaltó que llega con más destreza y madurez que antes. Los años no pasan en balde para quien tiene la convicción que la vida es disfrute y aprendizaje. Incluso, llego con una condición familiar distinta. Hace seis años Diana y yo, aún no sabíamos del compromiso y de la alegría de ser padres. A ti, Diana, doy las gracias por brindarme tu respaldo cariñoso y comprensivo, con el que siempre he contado, dijo.

“Hoy tenemos una familia y el futuro para nosotros es cada uno de esos chiquitos que corren en casa, pero también todos y cada uno de los pequeñines que asisten con sus padres a los parques, a las guarderías, a los museos y centros culturales de nuestro municipio.

El futuro seguro que pregonamos es para todos los meridanos, sí, pero fundamentalmente es para nuestros niños que merecen disfrutar la paz y la concordia que disfrutamos nosotros. Todos quisiéramos para nuestros hijos las mejores cosas que, incluso, nosotros no tuvimos.

Para ellos es el sueño de una ciudad mejor y el porvenir. Tenemos una visión de la Mérida que queremos y sabemos cuál es la tarea que necesitamos cumplir para impulsarla.

Para todos y todas, pero especialmente para nuestros niños, tenemos que trabajar por una ciudad creativa, innovadora, capaz de promover el desarrollo igualitario.

